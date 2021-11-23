Резников рассказал, какие гарантии получил от главных союзников Украины по защите страны от РФ

Глава Минобороны Украины Алексей Резников уверяет, что получил от международных партнеров гарантии того, что в случае решения России пойти на эскалацию Запад не будет выжидать, а начнет действовать на опережение. Как передает издание "Комментарии", такое заявление Резников сделал в эфире телеканала "ICTV".

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Министр обороны отметил, что у него был довольно продолжительный, откровенный разговор с западными партнерами. Главная суть которого заключалась в том, что уже прошло то время, когда можно просто выражать обеспокоенность, нужны конкретные шаги. Такой разговор состоялся с ключевыми союзниками Украины – США и Великобританией.

Алексей Резников отметил, что он получил заверения в том, что без поддержки Киев не останется. Помимо этого, отметил Резников, он получил заверения, что Лондон и Вашингтон проводят консультации с другими странами Альянса и ЕС, чтобы у тех не возникло сомнений в правильности шага по защите территориальной целостности Украины. Речь идет не только о военной помощи Украине. Она касается также политических и экономических шагов. Резников сделал акцент на том, что на Западе готовы действовать на опережение, а не ждать, когда уже придется реагировать молниеносно.

По словам министра, также во время переговоров он слышал от партнеров заявления, что они уже посылают России весьма конкретные предупреждения о высокой цене дальнейшей агрессии против Украины.

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