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Резников: нас с вами тренируют, происходит стресс-тест НАТО и ЕС

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украину и Запад Россия просто испытывает на прочность

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия решила устроить стресс-тест НАТО и Европейского Союза. Начался он с Литвы, потом продолжился в Польше. Москва пытается расшатывать мир на гибкость, преследуя свои интересы. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение относительно российской угрозы в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1" высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников: нас с вами тренируют, происходит стресс-тест НАТО и ЕС

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Министр назвал провокационные действия России у украинской границы приглашением к переговорам президента США Байдена, чего президент России Путин так усиленно добивается. От сюда заявления официальных ресурсов Кремля о том, что встреча двух президентом может состояться.

"Это не означает, что мы должны расслабиться. Но и паники быть не должно. Это испытание на национальную устойчивость нашей страны", – отметил Резников.

Обсуждая драматический сценарий о вторжении России в Украину Алексей Резников отметил, что он лично не видит смысла в том, чтобы России сначала разбомбить Украину, а потом захватить эту территорию. 

"Если русские хотят господствовать в этой стране "Ред. Украине), то у них другая цель – дестабилизации в стране, смена политического курса в Европу и НАТО через смену власти, которая сегодня есть законно избранной – президент, парламент, сформированное правительство", – высказался Резников.

Он добавил, намерения Кремля читаются очень просто, им нужны во властных кабинетах Украины люди, которые будут выполнять указания из Москвы, которые будут откровенно пропутинскими. Исходя из такой логики, русские не заинтересованы в полностью разрушенной Украине, им не нужны разрушенные АЭС, разрушенные аэропорты.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YurK0W5j_n4
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