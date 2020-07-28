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Режим тишины на Донбассе: Резников объяснил, как может поступить ВСУ в случае нарушений сепаратистами

Министр по вопросам реинтеграции ОРДЛО отметил, что новый режим тишины основан на опыте прошлых шести лет

сегодня, 23:24
Автор:

Екатерина Белоброва
Режим тишины на Донбассе: Резников объяснил, как может поступить ВСУ в случае нарушений сепаратистами

Согласно новым договоренностям Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о полном прекращении огня Вооруженные сили Украины не лишены права вести огонь, если речь идет о самозащите.  Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время онлайн-дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock, передает "РБК-Украина".

При этом Резников признал, что уже много раз перемирие на Донбассе не соблюдалось.

"Многие критики сегодня утверждают, что было уже не одно перемирие объявлено в течение шести лет, и они не выполнялись и не соблюдались. Да, действительно, это правда. И мы смотрим очень внимательно на то, как будет происходить соблюдение договоренностей, которые были достигнуты в ТКГ на прошлой неделе, и мы понимаем, что это еще одна попытка, еще один шанс дать минским соглашениям сработать", - отметил специалист.

Важно указать, что согласно статье 51 Устава ООН любая страна имеет право на самозащиту и самооборону. Статья 40 Гаагской конвенции предполагает, что в случае нарушения перемирия одной из сторон - другая сторона имеет право на выход из перемирия до возобновления боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине подготовили пять сценариев развития ситуации на Донбассе.


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