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Рейтинг "прозрачности" городов Украины 2023: кто возглавил список

Антикоррупционная общественная организация Transparency International Ukraine определила "прозрачные" города в плане работы городских советов. Рейтинг возглавил Днепр.

сегодня, 14:20
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Автор:

Slava Kot

Transparency International Ukraine создали рейтинг городов на основе "прозрачности" работы городских советов. Самый высокий показатель в "прозрачности" получил город Днепр. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс TI Ukraine.

Рейтинг "прозрачности" городов Украины 2023: кто возглавил список

Рейтинг прозрачности городов Украины. Фото: Transparency International Ukraine

Исследование Transparent cities (Прозрачные города) оценило работу городских советов во время войны. В этом году в анализе приняло участие 70 городов, которые оценили по разным критериям. Таким образом были созданы три группы городов с разными статусами: прозрачный, частично прозрачный, непрозрачный.


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Таким образом, самые высокие показатели имеет город Днепр, который получил статус "прозрачный". Также в эту группу вошли Львов и Мукачево. Отчасти прозрачный рейтинг получили 10 городов: Житомир, Винница, Киев, Черновцы, Ужгород, Тернополь, Луцк, Владимир, Кропивницкий, Каменское. Остальные города получили статус "непрозрачных" городов.

Рейтинг ”прозрачности” городов Украины 2023: кто возглавил список - фото 2

С началом полномасштабного вторжения России доступ к публичной информации снизился. Аргументом подобных действий стала безопасность. Городские советы прекращали работу своих официальных порталов или ограничивали доступ к отдельным страницам. В Transparency International Ukraine отмечают, что прозрачность работы должна оставаться важной задачей органов местного самоуправления.

"Военная агрессия россии против Украины стала настоящим вызовом и проверкой на устойчивость для всех украинских городов. В то же время к Украине сейчас приковано большое внимание мирового сообщества, которое помогает уже сейчас и планирует поддерживать нас в процессе восстановления. Высокий уровень прозрачности и подотчетности местных властей крайне необходим для эффективного привлечения инвестиций и восстановления Украины", — говорит руководитель программы Transparent cities Елены Огородник.

Transparency International Ukraine создала необходимые рекомендации, чтобы повысить эффективность и прозрачность местных властей:

  • Обновить и создать сервисы, которые должны способствовать адаптации для населения относительно ситуаций связанных с войной;
  • Учет гуманитарной помощи и ее прозрачное распределение;
  • Публиковать открытые данные, возобновлять работу местных порталов;
  • Создать условия для жителей, чтобы они имели доступ и могли участвовать в принятии управленческих решений.

Transparent cities создала список практик, воплотивших некоторые украинские города, занявшие самые высокие позиции в рейтинге прозрачности. В самые значительные советы вошли: публикация информации об укрытиях и для внутриперемещенных лиц, отчетность о гуманитарной помощи, электронная подача документов на жилье, электронные обращения местных жителей к власти.

TI Ukraine отмечает, что доступ к информации – это право каждого человека, а прозрачность местных властей позволит успешно восстановить Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 12 друзьях Путина: рейтинг крупнейших союзников России.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по минимальной зарплате: на каком месте Украина в 2023 году.



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Источник: https://ti-ukraine.org/news/mizh-bezpekoyu-ta-prozoristyu-doslidzhennya-roboty-miskyh-rad-pid-chas-vijny/
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