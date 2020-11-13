Рейтинг ОПЗЖ растет даже быстрее, чем ожидалось, – политический эксперт

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Станислав Молчанов
Политический эксперт Сергей Розенбаум рассказал, почему избиратели
массово уходят от Владимира Зеленского и пропрезидентской партии "Слуга Народа",
при этом растет поддержка оппозиции, в первую очередь, "Оппозиционной платформы
— За жизнь" Виктора Медведчука. В эфире телеканала NewsOne эксперт заявил, что украинцы
далеко не при каждой власти могли позволить себе есть черную икру, но при
Зеленском и "слугах народа" многие и хлеб уже не могут себе позволить.
Виктор Медведчук
"Ситуация развивается даже более стремительно, чем
предсказывали. Я был уверен, что партия Медведчука выйдет на первое место: это
произойдет к зиме. Вот она и вышла", — констатировал эксперт.
По оценке Розенбаума, избиратели массово уходят от
Зеленского и "слуг" к "Оппозиционной платформе — За жизнь" Виктора Медведчука.
"Партия Медведчука на первом месте, а "Слуга Народа",
соскочила с 27 процентов до 18, то есть, буквально за пару месяцев потеряла 10
процентов. Это огромный провал. Мы видим, что люди реально разочаровываются в "партии
зеленых" и уходят. Электорат уходит к ОПЗЖ", — полагает эксперт.
Розенбаум прогнозирует, что рейтинг ОПЗЖ Виктора
Медведчука будет еще расти.
Напомним, что по
результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС),
если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за "Оппозиционную
платформу — За жизнь" Виктора Медведчука проголосовали бы 22,1% избирателей.
Это наивысший результат среди всех политический партий Украины. В то же время,
правящую партию "Слуга народа" готовы поддержать только 18,7% избирателей.
По данным опроса КМИС, в Верховную Раду проходят 6
партий:
- "Оппозиционная платформа — За жизнь" (Бойко Ю.,
Медведчук В., Рабинович В.) — 22,1%;
— "Европейская солидарность" (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) — 19,3%;
— "Слуга народа" (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) — 18,7%;
— "Батькивщина" (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) — 9,3%;
— "Сила и честь" Игоря Смешко — 6,6%;
- "Радикальная партия" Олега Ляшко — 5,4%
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