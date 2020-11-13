Рейтинг ОПЗЖ растет даже быстрее, чем ожидалось, – политический эксперт

Политический эксперт Сергей Розенбаум рассказал, почему избиратели массово уходят от Владимира Зеленского и пропрезидентской партии "Слуга Народа", при этом растет поддержка оппозиции, в первую очередь, "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. В эфире телеканала NewsOne эксперт заявил, что украинцы далеко не при каждой власти могли позволить себе есть черную икру, но при Зеленском и "слугах народа" многие и хлеб уже не могут себе позволить.



Виктор Медведчук

"Ситуация развивается даже более стремительно, чем предсказывали. Я был уверен, что партия Медведчука выйдет на первое место: это произойдет к зиме. Вот она и вышла", — констатировал эксперт.

По оценке Розенбаума, избиратели массово уходят от Зеленского и "слуг" к "Оппозиционной платформе — За жизнь" Виктора Медведчука.

"Партия Медведчука на первом месте, а "Слуга Народа", соскочила с 27 процентов до 18, то есть, буквально за пару месяцев потеряла 10 процентов. Это огромный провал. Мы видим, что люди реально разочаровываются в "партии зеленых" и уходят. Электорат уходит к ОПЗЖ", — полагает эксперт.

Розенбаум прогнозирует, что рейтинг ОПЗЖ Виктора Медведчука будет еще расти.

Напомним, что по результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" Виктора Медведчука проголосовали бы 22,1% избирателей. Это наивысший результат среди всех политический партий Украины. В то же время, правящую партию "Слуга народа" готовы поддержать только 18,7% избирателей.

По данным опроса КМИС, в Верховную Раду проходят 6 партий:

- "Оппозиционная платформа — За жизнь" (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) — 22,1%;

— "Европейская солидарность" (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) — 19,3%;

— "Слуга народа" (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) — 18,7%;

— "Батькивщина" (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) — 9,3%;

— "Сила и честь" Игоря Смешко — 6,6%;

- "Радикальная партия" Олега Ляшко — 5,4%

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