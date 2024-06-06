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Рейтинг мэров украинских городов: к кому худшее отношение

У какого мэра самый большой показатель одобрения в Украине. Кого жители города хотят снова избрать мэром, а от кого желают избавиться как можно быстрее.

сегодня, 08:50
Автор:
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Slava Kot
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Лучшее в Украине отношение к мэру Харькова Игорю Терехову, которого 65% хотели бы переизбрать на следующий срок, а самые плохие показатели у мэра Ужгорода Богдана Андреева – его переизбрание хотели бы 7% населения города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опрос компании "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института.

Рейтинг мэров украинских городов: к кому худшее отношение

Мэр Ужгорода Богдан Андреев и мэр Харькова Игорь Терехов

Наибольшее одобрение деятельности наблюдается у мэра Харькова Игоря Терехова – 80%. Его переизбрание хотят видеть 65% жителей города, а 25% считают, что он должен покинуть свой пост после доработки срока.

На втором месте в рейтинге одобрения деятельности оказался мэр Хмельницкого Александр Симчишин – 66%. Симчишина снова в должности хотят видеть 42% горожан, в то время как 43% считают, что на следующих выборах нужно выбрать другого человека.

Также более 50% одобрения своей деятельности получили мэры Ивано-Франковска, Винницы, Одессы и Луцка.

Худший показатель у мэра Ужгорода Богдана Андреева. Его деятельность одобряют 27% горожан, а переизбрание хотят только 7%. Кроме того, еще 32% жителей Ужгорода считают, что Андреев должен как можно быстрее покинуть свой пост.

Кроме мэра Ужгорода, низкое отношение к деятельности наблюдается у мэра Николаева Александра Сенкевича и мэра Львова Андрея Садового – 36% и 38% соответственно.

Рейтинг мэров украинских городов: к кому худшее отношение - фото 2

Рейтинг отношения к действующему мэру украинских городов. Исследование "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института

Ранее портал "Комментарии" сообщал о зарплатах руководства Львовской ОВА.

Также "Комментарии" писали о зарплатах руководства КГГА. Стало известно, сколько за год заработал Виталий Кличко и его команда.



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Источник: https://drive.google.com/file/d/1bjcmmNjz3VgVXCiscCMrP5mOWNRwj_gr/view
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