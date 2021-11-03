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Рейтинг мэров: эксперт объяснила, в чем залог успеха местных властей

Залог успеха местных властей – это решение проблем горожан

сегодня, 12:35
Автор:

Козлова Альбіна
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Рейтинг мэров: эксперт объяснила, в чем залог успеха местных властей

В опросе можно проголосовать за 22 мэра, фото Комментарии

Портал "Комментарии" проводит опрос "Мэр города украинского – 2021". Пользователи продолжают голосовать за тех, кого они считают лучшим лидером на местах. Пока, за два дня, украинцы отдали больше голосов за Вадима Бойченко, городского голову Мариуполя. На втором месте находится городской голова Днепра Борис Филатов, на третьем — мэр Киева Виталий Кличко.

Политический эксперт Елена Броницкая рассказала, почему украинцы так голосуют и что происходит в сфере местного самоуправления и, главное, у кого есть шансы на победу в рейтинге.

"Есть шанс победы у тех, кто работает на свой город и ради города. Нужно жить городом и жить своими гражданами. Мэр должен быть народным. Его выбирают не для того, чтобы он шиковал, а чтобы он делал улучшение в городе. У него тогда есть шанс быть всегда избранным не только на должность главы городской госадминистрации, но и сделать политическую карьеру", — говорит эксперт.

Эксперт убеждена, что каждый мэр в украинском городе должен быть прежде всего хозяйственником и выполнять предвыборную программу. Решать проблемы людей, работать над улучшением жизни горожан ежедневно. Не допускать коррупционных моментов при работе. Тогда у него будет высокий авторитет среди электората и поддержка. Однако сейчас в большинстве городов у местных властей есть пробелы в работе, они не поддерживают своих жителей, не решают их насущные проблемы.

Также, как пример, Елена Броницкая рассказала, какие проблемы есть в городе Киеве и как на них реагирует, по ее мнению, Кличко.

"У Кличко не чувствуется руки хозяйственника, а это самое главное для мэра. В Киеве начинают строиться дороги, но есть проблема с тоннелями, мостами и транспортной развязкой. Вот над чем должен работать мэр. Наверное, такая ситуация есть в каждом городе", — подчеркнула эксперт.

Проголосовать за кандидата можно на странице опроса, который продлится до 14 ноября.

Как сообщал портал "Комментарии", стали известны фамилии тех чиновников, которых отправляют в отставку. Это пять министров из Кабмина, должности которых в ближайшие дни станут вакантными.


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Источник: https://comments.ua/ua
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