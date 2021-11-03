Рейтинг мэров: эксперт объяснила, в чем залог успеха местных властей

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Козлова Альбіна
В опросе можно проголосовать за 22 мэра, фото Комментарии
Портал "Комментарии" проводит опрос "Мэр города украинского – 2021". Пользователи продолжают голосовать за тех, кого они считают лучшим лидером на местах. Пока, за два дня, украинцы отдали больше голосов за Вадима Бойченко, городского голову Мариуполя. На втором месте находится городской голова Днепра Борис Филатов, на третьем — мэр Киева Виталий Кличко.
Политический эксперт Елена Броницкая рассказала, почему украинцы так голосуют и что происходит в сфере местного самоуправления и, главное, у кого есть шансы на победу в рейтинге.
Эксперт убеждена, что каждый мэр в украинском городе должен быть прежде всего хозяйственником и выполнять предвыборную программу. Решать проблемы людей, работать над улучшением жизни горожан ежедневно. Не допускать коррупционных моментов при работе. Тогда у него будет высокий авторитет среди электората и поддержка. Однако сейчас в большинстве городов у местных властей есть пробелы в работе, они не поддерживают своих жителей, не решают их насущные проблемы.
Также, как пример, Елена Броницкая рассказала, какие проблемы есть в городе Киеве и как на них реагирует, по ее мнению, Кличко.
Как сообщал портал "Комментарии", стали известны фамилии тех чиновников, которых отправляют в отставку. Это пять министров из Кабмина, должности которых в ближайшие дни станут вакантными.
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