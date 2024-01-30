Решение об отставке Залужного принято. В FT рассказали, почему увольнение произойдет позже

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский уже решил судьбу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и хочет его уволить, сообщает FT со ссылкой на четыре осведомленных источника.
Залужный отказался добровольно уходить
По информации издания, в понедельник, 29 декабря, Зеленский якобы предложил Залужному должность советника по вопросам обороны, но генерал отказался.
В то же время источники издания утверждают, что принципиальное решение об отставке главнокомандующего принято. Но, по их информации, об этом не объявили сразу из-за утечки информации в СМИ.
При этом ни один из источников издания не смог назвать вероятного приемника Залужного. Вероятным кандидатами, по информации издания, являются командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский и глава Главного управления военной разведки Кирилл Буданов. Обоих считают близкими к Зеленскому.
Напомним, "Комментарии" писали о том, что 29 января соцсети "взорвались" информацией о том, что Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ. Также сообщалось, что якобы на его место назначен глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
В то же время в Минобороны опровергли эту информацию.
Также "Комментарии" анализировали, что может стоять за слухами об отставке Залужного. Так, некоторые эксперты считают, что слухи о чьей-либо отставке не распространяются так стремительно в обществе, если для них нет оснований. И, если сейчас отставка Залужного не состоялась, но есть информация, что главком с верховным главнокомандующим разговаривали на эту тему, то собственно отставка – дело времени, подчеркивали они.
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ufo
30 января 2024, 21:05
Ну все, теперь стране точно песец. Залужный был единственным уважаемым человеком среди всего этого сброда.