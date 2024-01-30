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Решение об отставке Залужного принято. В FT рассказали, почему увольнение произойдет позже

Залужному якобы предложили должность советника президента, но он отказался, сообщает FT. Но несмотря на это, президент дал ему четко понять, что отправит его в отставку, пишут «Комментарии»

30 января 2024, 19:40 comments3263
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский уже решил судьбу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и хочет его уволить, сообщает FT со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Решение об отставке Залужного принято. В FT рассказали, почему увольнение произойдет позже

Залужный отказался добровольно уходить

По информации издания, в понедельник, 29 декабря, Зеленский якобы предложил Залужному должность советника по вопросам обороны, но генерал отказался.

"Двое из них сказали, что Зеленский четко дал Залужному понять, что независимо от того, примет ли он эту должность, он будет уволен с нынешней должности",
– пишет FT.

В то же время источники издания утверждают, что принципиальное решение об отставке главнокомандующего принято. Но, по их информации, об этом не объявили сразу из-за утечки информации в СМИ.

При этом ни один из источников издания не смог назвать вероятного приемника Залужного. Вероятным кандидатами, по информации издания, являются командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский и глава Главного управления военной разведки Кирилл Буданов. Обоих считают близкими к Зеленскому.

Напомним, "Комментарии" писали о том, что 29 января соцсети "взорвались" информацией о том, что Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ. Также сообщалось, что якобы на его место назначен глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

В то же время в Минобороны опровергли эту информацию.

Также "Комментарии" анализировали, что может стоять за слухами об отставке Залужного. Так, некоторые эксперты считают, что слухи о чьей-либо отставке не распространяются так стремительно в обществе, если для них нет оснований. И, если сейчас отставка Залужного не состоялась, но есть информация, что главком с верховным главнокомандующим разговаривали на эту тему, то собственно отставка – дело времени, подчеркивали они.




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Источник: https://www.ft.com/
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Обсуждения

ufo

30 января 2024, 21:05

Ну все, теперь стране точно песец. Залужный был единственным уважаемым человеком среди всего этого сброда.


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