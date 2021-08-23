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Ренат Кузьмин: уголовную ответственность за узурпацию власти еще никто пока не отменил

У действующей украинской власти все больше признаков диктаторы. Такое мнение высказал один из лидеров "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин

сегодня, 18:30
Автор:

Кравцев Сергей

Украинская власть всё больше становится на путь диктатуры, монополизировав всю власть в стране. Как информирует издание "Комментарии", такое заявление сделал нардеп "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин, пишет официальный сайт "112 канала".

Ренат Кузьмин: уголовную ответственность за узурпацию власти еще никто пока не отменил

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

По словам нардепа, большинство украинцев в 2019 году в первом туре выборов президента Украины избрало Владимира Зеленского вместо Петра Порошенко, искренне надеясь, что курс страны, как и политика страны, которая зависит от центральной власти, кардинально поменяются. Люди верили в то, что избрание нового лидера – это окончание войны, это прекращение навязчивой украинизации, это снижение непомерных тарифов. То есть, люди голосовали за всё то, что хотели поменять все пять лет при президенте Порошенко. Сегодня удивлению нет предела, когда становится ясно, что СНБО ввёл новые санкции против интернет-издания "Страна ua", против блогера Шария, его семьи. Все это не поддаётся адекватной оценке. Также СНБО ввёл санкции против нардепа Деркача. Череда таких необъяснимых событий не могла бы произойти в демократической стране.

"Сегодня мы все с удивлением узнали, что СНБО ввел очередные какие-то политические санкции против интернет-издания Страна ua, против блогера-журналиста Шария, его жены, мамы... В общем, какая-то дикость", – отметил парламентарий.

Ренат Кузьмин подчеркнул, что он лично никогда не мог бы даже подумать себе, что такое возможно в демократической Украине. Нардеп считает, что первой ласточкой диктатуры в стране стало закрытие трех оппозиционных к власти телеканалов. Тогда многие СМИ, общественные активисты, политики думали, что это их не коснется, но потом всё пошло по цепочке – по указанию из Банковой закрыли ещё один оппозиционный канал. Далее под запретом оказались другие СМИ, в частности, "Страна ua", блогер Шарий. Это уже не просто наступление на свободу слова – это проявление диктатуры, но здесь будет правильно напомнить, что уголовную ответственность у нас в стране за узурпацию власти никто не отменял.

Читайте также на портале "Комментарии" мнение Рената Кузьмина – власть хочет попиариться на сфабрикованном против Медведчука деле.



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Источник: https://112ua.tv/politika/kuzmin-my-vidim-kak-deystvuyushhaya-ukrainskaya-vlast-stanovitsya-diktatorskoy-588733.html
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