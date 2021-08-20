Кузьмин: Власть хочет попиариться на сфабрикованном против Медведчука деле

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Станислав Молчанов
Накануне празднования 30-летия Независимости Украины Президент Владимир Зеленский дал указание объявить об окончании расследования по делу председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, и это при том, что большинство запланированных прокурорами следственных действий еще не выполнено. Об этом сообщил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Telegram и на своей странице в Facebook.
Ренат Кузьмин - фото из открытых источников
Парламентарий назвал это очередной пиар-акцией украинской власти.
Депутат отметил, что на данный момент по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября.
По мнению Кузьмина, это якобы было нужно для того, чтобы не дать возможности адвокатам Медведчука обжаловать это в суде, так как согласно законодательству обжаловать необоснованное подозрение можно только через два месяца после его объявления.
Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения без изменений.
Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что у его адвокатов есть все доказательства, опровергающие обвинения прокуратуры и доказывающие незаконность применения к нему домашнего ареста.
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