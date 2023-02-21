Регионалы вне закона: Что ждет эксполитиков и имущество партии

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ДБР) Восьмой апелляционный административный суд (ААС) удовлетворил иск Минюста о запрете деятельности "Партии регионов" и передаче в госсобственность Украины имущества пророссийской политсилы, пишут "Комментарии".
Суд запретил деятельность Партии регионов
Решение суда касается абсолютно всех активов теперь уже запрещенной партии и всех ее структурных подразделений по всей территории нашего государства.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В настоящее время эксперты занимаются установлением стоимости имущества "Партии регионов" во всех областях Украины и столицы.
Представители пророссийской политсилы еще до начала полномасштабного вторжения страны-агрессорки на территорию Украины всячески поддерживали прокремлевский режим и часто публично оправдывали оккупацию территорий Украины. Некоторые из членов этой политической силы сейчас скрываются от правосудия за пределами государства, в основном — на территории России.
Несмотря на это, сотрудники СБУ и ДБР уже задокументировали преступные действия "регионалов" и инициировали передачу 100% "партийного" имущества в доход Украины.
Напомним, как писали "Комментарии", между политическими преступниками в Украине не только слабая солидарность, но у них практически отсутствует такое понятие как репутация. Сдача "своих" бывших соучастников (по партии и потому, что партия творила) – одно из самых обучающих зрелищ.
Обсуждения
Новости