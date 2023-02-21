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Регионалы вне закона: Что ждет эксполитиков и имущество партии

По материалам СБУ и ДБР представители Фемиды запретили на территории Украины деятельность «Партии регионов»

сегодня, 17:55
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Автор:

Моесеенко Валентина

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ДБР) Восьмой апелляционный административный суд (ААС) удовлетворил иск Минюста о запрете деятельности "Партии регионов" и передаче в госсобственность Украины имущества пророссийской политсилы, пишут "Комментарии".

Регионалы вне закона: Что ждет эксполитиков и имущество партии

Суд запретил деятельность Партии регионов

Решение суда касается абсолютно всех активов теперь уже запрещенной партии и всех ее структурных подразделений по всей территории нашего государства.


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"Суд обязал "Партию регионов" передать имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований в собственность государства ", - уточнил и в прессслужб и Восьмого ААС.

В настоящее время эксперты занимаются установлением стоимости имущества "Партии регионов" во всех областях Украины и столицы.

Представители пророссийской политсилы еще до начала полномасштабного вторжения страны-агрессорки на территорию Украины всячески поддерживали прокремлевский режим и часто публично оправдывали оккупацию территорий Украины. Некоторые из членов этой политической силы сейчас скрываются от правосудия за пределами государства, в основном — на территории России.

"ДБР предоставило материалы по противоправным действиям руководства Партии регионов при подписании и ратификации так называемых Харьковских соглашений, а также преступлений совершенных ими во время событий Революции Достоинства", — сообщают силовики.

Несмотря на это, сотрудники СБУ и ДБР уже задокументировали преступные действия "регионалов" и инициировали передачу 100% "партийного" имущества в доход Украины.

Напомним, как писали "Комментарии", между политическими преступниками в Украине не только слабая солидарность, но у них практически отсутствует такое понятие как репутация. Сдача "своих" бывших соучастников (по партии и потому, что партия творила) – одно из самых обучающих зрелищ.



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