Реформы в "Укроборонпроме": есть ли прогресс

Послы G7 в общении с руководством Укроборонпрома подчеркивают
важность совершенствования корпоративного управления концерна соответствии с руководящими принципами
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Укроборонпром (фото из открытых источников)
Есть ли прогресс в реформах концерна, изданию "Комментарии"
рассказал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин.
"Прогресс, безусловно, есть. И именно в связи с
реформированием всё. К примеру, за январь-февраль 2021 года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, на 6% выросли объемы производства на
предприятиях Укроборонпрома. Сказываются модернизации и новые способы
управления. Надеюсь, внутренний аудит также принесет свои плоды. Отрадно и то,
что Укроборонпром выразил готовность взять в управление активы предприятия
Мотор Сич, которое решено национализировать. Это позволит сохранить для Украины
данное стратегически важное предприятие", — отмечает Влад Волошин.
Он также сообщил, что с начала года предприятиями Укроборонпрома
было поставлено в ВСУ порядка 25 отремонтированных и модернизированных танков,
более трех десятков БМП, новая радиолокационная станция "Искра". И (наконец-то!)
экспериментальные образцы ракетного комплекса "Нептун".
"В конце прошлого года подписан договор с концерном Антонов,
что три военно-транспортных Ан-178 поставят в ВСУ. До конца года планируют
собрать фюзеляж первого такого самолета. Заключен контракт на 85,6 млн долларов
с Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД. Вьетнам, Япония, Афганистан,
Швейцария, Индия, Турция – с ними также есть различные договора, меморандумы о
военно-техническом сотрудничестве. Это и радио-ремонтная сфера, и беспилотники,
и обмен технологиями, и ремонт и модернизация вооружения и техники, и услуги по
разминированию. В общем, мы движемся в правильном направлении. Главное – не
сбиться с пути и продолжать набирать ход", — резюмирует Влад Волошин.
Напомним, генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заболел Covid-19. Положительный тест на коронавирус он получил во время рабочего визита в Японию.
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