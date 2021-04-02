Реформы в "Укроборонпроме": есть ли прогресс

Послы G7 в общении с руководством Укроборонпрома подчеркивают важность совершенствования корпоративного управления концерна соответствии с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Укроборонпром (фото из открытых источников)

Есть ли прогресс в реформах концерна, изданию "Комментарии" рассказал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин.

"Прогресс, безусловно, есть. И именно в связи с реформированием всё. К примеру, за январь-февраль 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 6% выросли объемы производства на предприятиях Укроборонпрома. Сказываются модернизации и новые способы управления. Надеюсь, внутренний аудит также принесет свои плоды. Отрадно и то, что Укроборонпром выразил готовность взять в управление активы предприятия Мотор Сич, которое решено национализировать. Это позволит сохранить для Украины данное стратегически важное предприятие", — отмечает Влад Волошин.

Он также сообщил, что с начала года предприятиями Укроборонпрома было поставлено в ВСУ порядка 25 отремонтированных и модернизированных танков, более трех десятков БМП, новая радиолокационная станция "Искра". И (наконец-то!) экспериментальные образцы ракетного комплекса "Нептун".

"В конце прошлого года подписан договор с концерном Антонов, что три военно-транспортных Ан-178 поставят в ВСУ. До конца года планируют собрать фюзеляж первого такого самолета. Заключен контракт на 85,6 млн долларов с Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД. Вьетнам, Япония, Афганистан, Швейцария, Индия, Турция – с ними также есть различные договора, меморандумы о военно-техническом сотрудничестве. Это и радио-ремонтная сфера, и беспилотники, и обмен технологиями, и ремонт и модернизация вооружения и техники, и услуги по разминированию. В общем, мы движемся в правильном направлении. Главное – не сбиться с пути и продолжать набирать ход", — резюмирует Влад Волошин.

Напомним, генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заболел Covid-19. Положительный тест на коронавирус он получил во время рабочего визита в Японию.

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