Референдум по Крыму и Донбассу: риски и опасения власти

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Сергей Медведев
Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию на оккупированной части Донбасса, первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает провести всеукраинский референдум по вопросам, касающимся оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что этого делать не нужно. У кого хватит храбрости выставить на референдум вопросы по Донбассу и Крыму, решится ли власть на подобный опрос украинцев — в этих вопросах разбирались эксперты.
Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк
Доктор юридических наук, бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин не уверен, что некие фундаментальные вопросы по Крыму и Донбассу действительно будут вынесены на референдум.
"Ведь если необходимое для его организаторов "мнение народа" будет противоречить требованиям Конституции об унитарном украинском государстве, то такой "референдум" проводить прямо запрещает закон, — поясняет Борис Бабин. — Выносить же на референдум что-то типа "поддерживаете ли вы некий план урегулирования" достаточно рискованно тем, что избиратель такое может и не поддержать. Или же "поддержать" но со скандалами, фальсификациями и минимальной явкой. Что политически будет еще хуже, в том числе и для инициаторов такого процесса".
Эксперт напоминает, что мы уже наблюдали "президентский опрос" на местных выборах 2020 года, где среди прочего ставился вопрос о "свободной экономической зоне" на Донбассе.
"На этот вопрос опросника, со всеми возможными "особенностями подсчета" мероприятия, проводимого фактически "на коленке", большинство участников всё же сказали "нет" (47% против 46%). А на референдуме с минимальными гарантиями подсчета голосов и агитации — цифры будут еще более внушительными. В пользу национальных интересов, а не чьих-то пожеланий", — резюмирует Борис Бабин.
Политолог, конфликтолог Богдан Петренко обращает внимание, что пока не ясно, какой именно вопрос по Донбассу и Крыму Леонид Кравчук предлагает вынести на референдум.
"Если вопрос территориальной целостности — отказ от оккупированных территорий РФ или их отстаивание, то, во-первых, свежепринятый закон о народовластии через референдум запрещает отчуждать украинские территории (согласно закону, можно выносить вопрос об изменении территории Украины, но нельзя – о нарушении государственного суверенитета, территориальной целостности, т.е., подразумевается, что увеличить территорию можно, а уменьшить нельзя – прим. ред.). А во-вторых, ответ украинцев будет очевидным — это территории нашего государства", — поясняет Богдан Петренко.
Если же речь идет о процедуре возвращения временно оккупированных территорий — не понятно, что именно будет выноситься на референдум, отмечает эксперт.
"Стратегия? Минские соглашения? Сначала выборы, потом границу? Здесь уже от построения самого вопроса во многом будут зависеть и последствия, — подчеркивает Богдан Петренко. – Плюс, безусловно — манипулирование со стороны СМИ, контролируемых пророссийскими силами".
По мнению конфликтолога, нынешняя власть боится что-то делать в разрешении конфликта с Россией — и перекладывает ответственность на общественное мнение. В том числе и на референдум.
"Вместо того, чтобы формировать мысли, смыслы в национальных интересах, власть просто эксплуатирует общественное мнение. И как следствие — часто действует из желания добиться тактических успехов за счет стратегических поражений", — резюмирует Богдан Петренко.
Как сообщал портал "Комментарии", Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал заявление первого президента Украины и главы украинской делегации в минской ТКГ Леонида Кравчука о том, что нужно провести референдум по вопросу Крыма и Донбасса.
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Nedim Khalilov
сегодня, 15:11
мне не понятны не очень адекватные позиции т.н. политологов (особенно Бабин) и инициаторов референдумов: они что, - не знают и не понимают, что часть территорий Украины в зоне конфликта и в зоне оккупации? и они не знают, что Конституция Украины должна быть приостановлена, хотя бы по указанным зонам конфликта и оккупации?