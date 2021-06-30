Разумков созывает внеочередное заседание ВР на 1 июля: как власть может разыграть карту

В повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады, намеченного на 1 июля, значится и проект закона об олигархах. Каковы шансы на его принятие? Как власть может разыграть эту карту? Эксперты оценили для портала "Комментарии"

Рада (фото из открытых источников)

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что деолигархический закон от Зеленского через парламент не пройдет. Но на этой теме власть будет пиариться еще долго.

"Если деолигархический законопроект будет завален в парламенте, тему станут качать через референдум, — говорит эксперт. – Причем делать это будут и во время летних парламентских каникул, и после. А к осени, под отопительный сезон, тема вообще станет более чем актуальной. В западных хабах газ подорожал уже до 12 грн за куб. И удержать его, как у нас, около 8 грн за куб, вряд ли получится. Нужно или поднимать цену, или закрывать всё субсидиями – это сумасшедшая сумма. В ноябре, когда нам принесут новые платежки – мы офигеем от того, сколько придется платить. И эти платежки могут "погасить" рейтинг Зеленского. Ему нужна дымовая завеса. А это — антиолигархический закон, референдум, любой хайп".

По мнению Виктора Бобыренко, Зе-команда будет думать, чем закрыть неудобную тему повышения тарифов в целом и цен на газ – в частности. Чтобы мы говорили не об этом, а о чём-то другом.

"Будет и референдум по олигархам, и попытки "догонять" Порошенко, возможно даже по беспределу, надев наручники. А вот досрочных выборов в этом году ожидать не приходится, хоть ими Зеленский и может пугать свою фракцию и общество", — прогнозирует эксперт.

У политического консультанта, главы Центра политических студий "Доктрина" Ярослава Божко есть уверенность в том, что закон пройдет.

"В этом есть четкий интерес Офиса президента (ОП) и возможность мобилизовать депутатов. В то же время, закон не наносит существенного удара по олигархии, а является одним из имиджевых ходов власти. По сути, он не вредит никому, потому как идеологическая рамка власти не натолкнется на противодействие олигархов", — поясняет Ярослав Божко.

По его словам, ожидается, что за принятие закона будут голоса от фракции "Слуга народа", группы "Доверие" и лояльных к ОП депутатов "Голоса".

"В случае если группа "Доверие" и часть депутатов СН не проголосуют, можно будет сделать четкий вывод, что конечная редакция закона является предметом торга между ОП и группами влияния", — резюмирует эксперт.

Напомним, закон о борьбе с олигархами рассмотрят в стенах парламента на следующей пленарной неделе. 1 июля, в четверг, состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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