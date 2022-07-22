Разумков рассказал, как жируют в «Нафтогазе» во время войны – на что тратят деньги

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Кравцев Сергей
Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал у себя в Facebook об ответе на свое депутатское обращение, касавшееся того, что в "Нафтогазе" заказали для собственного использования чиновниками 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200. Общая стоимость покупки – 950 тысяч евро. Нардеп отмечает, что это в условиях войны, когда люди отдают последнее для нужд ВСУ и переселенцев или всем интернетом собирают на Байрактар.
Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда
Дмитрий Разумков также выложил фото ответа "Нефтегаза", полученного на свое обращение. В ответе на 2 листах в "Нафтогазе" отловились предоставить четкое объяснение, зачем им именно сейчас в затруднительное для страны время 7 дорогостоящих внедорожников. Однако в "Нефтегазе" попытались хорошо объяснить Разумкову, почему он, согласно законодательству, не имеет права интересоваться такими вещами и, тем более, не имеет права знать, на что потратил "Нефтегаз" деньги налогоплательщиков.
Читайте на портале "Комментарии" — почему Лукашенко хочет, чтобы война быстрее закончилась – зачем уговаривает Украину и Запад не сопротивляться России, перестать угрожать россиянам и быстрее договориться. Эксперты подробно рассказали нашему изданию.
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viktor
сегодня, 16:55
пора людям брати справу в свої руки і починаючи с таких подонків як оцей мамочкин хрен вітренко вішати як зрадкикив народу в воений стан.