Разумков рассказал, как жируют в «Нафтогазе» во время войны – на что тратят деньги

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал у себя в Facebook об ответе на свое депутатское обращение, касавшееся того, что в "Нафтогазе" заказали для собственного использования чиновниками 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200. Общая стоимость покупки – 950 тысяч евро. Нардеп отмечает, что это в условиях войны, когда люди отдают последнее для нужд ВСУ и переселенцев или всем интернетом собирают на Байрактар.

Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда

Дмитрий Разумков также выложил фото ответа "Нефтегаза", полученного на свое обращение. В ответе на 2 листах в "Нафтогазе" отловились предоставить четкое объяснение, зачем им именно сейчас в затруднительное для страны время 7 дорогостоящих внедорожников. Однако в "Нефтегазе" попытались хорошо объяснить Разумкову, почему он, согласно законодательству, не имеет права интересоваться такими вещами и, тем более, не имеет права знать, на что потратил "Нефтегаз" деньги налогоплательщиков.

"В народе есть выражение: "жируют себе и чихали они на всех". Вот такое впечатление у меня сложилось от отписки, полученной от НАК "Нафтогаз". Государственная компания, которая живет за деньги украинцев, распоряжается украинским газом и просит дополнительные деньги из госбюджета. Украинцы должны знать, зачем тратить такие деньги на элитные авто, правда? Ответ и мне, и всем людям вы можете почитать в письме. Надеюсь, что к отопительному сезону там готовятся лучше, чем пишут отписки", – отметил нардеп.

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