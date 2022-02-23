Разумков предупредил Зеленского о риске оказаться в той же ситуации, что и Порошенко в 2014-м

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно неготовности того ввести военное положение, несмотря на те решения, которые на официальном уровне приняла РФ против Украины, в частности, об использовании российской армии в Украине. Как информирует издание "Комментарии", свое мнение Разумков озвучил в эфире телеканала "Украина 24".

Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда

"Если для президента введение на территорию его страны войск РФ есть не есть агрессивным действиями со стороны России, то я не знаю, как это комментировать. Владимир Зеленский много критиковал в 2014-м году, что потеряли Крым, потеряли те территории, то сегодня фактически уже повторяется история при президенте Зеленском, но с частью территорий Луганской и Донецкой области. Идентичная… И завтра за это его же будут критиковать оппоненты", – отметил Разумков.

По его словам, мы больше двух недель слышали тревожные предупреждения от международных партнеров, от разведок, от СМИ – о том, что такая ситуация, когда Россия пойдет в наступление может произойти.

Дмитрий Разумков отметил, то, что произошло на востоке Украины – это открытая российская агрессия.

"Что должно произойти, чтобы президент понял, что нужно вводить военное положение? Откровенно, я не знаю… Начать бомбить, стрелять или что? Верховный главнокомандующий ВСУ должен иметь четкий план о том, что он будет делать, в какие сроки и как", – отметил Разумков.

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