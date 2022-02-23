Разумков предупредил Зеленского о риске оказаться в той же ситуации, что и Порошенко в 2014-м

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Кравцев Сергей
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно неготовности того ввести военное положение, несмотря на те решения, которые на официальном уровне приняла РФ против Украины, в частности, об использовании российской армии в Украине. Как информирует издание "Комментарии", свое мнение Разумков озвучил в эфире телеканала "Украина 24".
Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда
По его словам, мы больше двух недель слышали тревожные предупреждения от международных партнеров, от разведок, от СМИ – о том, что такая ситуация, когда Россия пойдет в наступление может произойти.
Дмитрий Разумков отметил, то, что произошло на востоке Украины – это открытая российская агрессия.
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