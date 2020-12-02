Разоблачения Давида Жвании: кто использует экс-нардепа

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Сергей Медведев
Бывший нардеп Давид Жвания, который уверяет, что имеет компромат на Порошенко и участников Революции Достоинства, был замечен возле здания Офиса генпрокурора. При этом, ряд источников сообщает, что действующая власть, как и прошлая, не заинтересована в расследовании событий вокруг Майдана. Как могут (и могут ли) использовать экс-нардепа во внутриполитической борьбе в Украине рассказали украинские эксперты.
Экс-нардеп Давид Жвания
Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков подчеркивает: "Президент Зеленский и его окружение понимают, что Петр Порошенко, который на пару с Виктором Медведчуком намерен раскачивать страну, представляет для него реальную угрозу. Но Зеленский уже столкнулся с тем, что Порошенко имеет поддержку Запада, который не то чтобы запрещает, но не рекомендует уголовное преследование Порошенко".
Соответственно, уточняет эксперт, чтобы решить проблему, ВАЗу (Владимир Александрович Зеленский – прим. ред.) необходимы очень убедительные, доказательные обвинения Порошенко. Причем по делам, максимально не связанным с политикой.
"Свидетельства Давида Жвании, бывшего близкого соратника Порошенко, по использованию бывшим президентом служебного положения для личного обогащения как раз прекрасно подходят для целей власти, – уверен Александр Кочетков. – Против расследования чисто коррупционных деяний Запад возражать не сможет… А Жвания, судя по всему, за границей себя не нашел и не против вернуться в Украину и продолжить здесь свою предпринимательскую деятельность. Так что здесь всё совпало".
Со своей стороны, Порошенко и его партийцы из ЕС, конечно же, начнут плакать о политическом преследовании, прогнозирует аналитик.
"И, разумеется, разоблачения Жвании будут использовать все политические силы, которые работают на досрочные парламентские выборы, – считает Александр Кочетков. – Доказательные обвинения Порошенко, чья партия сейчас находится в Раде, могут стать очередным аргументом за досрочное переформатирование парламента".
Политолог Виктор Таран напоминает, что Жвания в свое время был одним из топ-хедлайнеров украинской политики. А потом выпал из обоймы.
"Во времена президентства Ющенко именно Жвания имел образ реформатора, принципиального лидера, готового пожертвовать своим бизнесом, чтобы бороться с коррупцией и олигархией. Но с того времени он совершил ряд контраверсийных шагов, которые продемонстрировали, что для него вопрос чести отошел на второй план, – считает эксперт. – К примеру, нардепы из партии Христиано-демократический союз, лидером которой был Жвания, помогали "регионалам" сколотить большинство. Говорят, что за это получили по 2 млн долларов. То есть Жвания, пошел на сближение с режимом Януковича и пророссийскими силами. Вскоре после чего оказался на обочине политических процессов".
По мнению Виктора Тарана, нынешние заявления Жвания поддерживают российские нарративы касательно Евромайдана и якобы внешнего управления.
"Фактически он становится говорящей головой "русского мира" в Украине, — считает политолог. – Понятно, что Жванию используют. Скорее всего, с его же согласия. Почему он на это пошел? Первый вариант – у него есть персональные обиды на Ющенко и Порошенко, с которыми он связывал свое политическое будущее. Второй – ему могли что-то значительное предложить пророссийские силы – деньги, должность и т.д. Третье – на него есть компромат, с помощью которого его подталкивают к тем или иным действиям и заявлениям… Подавать что-то в генпрокуратуру, говорить о чём-то на камеру… Но всем понятно, что он – инструмент, им управляют. А потому белый шум, который производит вышедший в тираж Жвания вряд ли будет иметь какие-то последствия. Тем более, что у действующей власти нет ни политической воли, ни просто сил и способностей на любые радикальные шаги".
Как сообщал портал "Комментарии", бывший народный депутат и соратник Петра Порошенко Давид Жвания записал новое видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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сегодня, 12:24
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////////////////// Заседание Верховной рады: онлайн-трансляция...........UKRAINSKII PARLAMENT===ETO ODIN IZ ANTINARODNEISHUX INSTITUTOV SUSHESTVUIUSHIX NA PLANETE.........10=AT'' CHELOVEK===NAIBOGATEISHUX GRASHDAN===OLIGARXOV VLADEIUT UKRAINSKIM PARLAMENTOM===SVOIM POLIT=BIZNESOM......100=STO NAIBOGATEISHUX UKRAINTSEV PREDSTAVLIAIUT UKRAINSKII =PARLAMENTARIZM=......PARLAMENT OTSTAIVAET INTERESU 2=3 PROTSENTOV NASELENIIA A 90=STO PROTSENTOV I BOLEE GRASHDAN===ETO BESPRAVNAIA SAMAIA BEDNAIA FORMATSUIA V EVROPE.......I OBRATITE VNIMANIE===OLIGARXI RAZRESHAIUT I DASHE NAVERNOE TREBUIUT OT =DEPUTATOV= GOVORIT'' NA TRIBUNE PARLAMENTA TO CHTO XOTIAT SLUSHAT'' PROSTUE UKRAINTSU.......NO NIKTO IZ VUSTUPAIUSHIX NE TREBUET LIKVIDATSUI VLASTI BIZNESMENOV===OLIGARXIZMA......NIKTO NE TREBUET TOTAL''NOGO GOS=FINANSIROVANIIA POLIT=SIL......NIKTO NE TREBUET VVEDENIIA 50=TI PROTSENTNOGO NALOGA S PRIBULI KRUPNOGO BIZNESA......NIKTO NE TREBUET LIUSTRATSUI EXS=REGIONALOV......CHTO V REAL''NOSTI PROISXODIT===PUTIN MERKEL'' MAKRON I UKRO=OLIGARXI RAZVORACHIVAIUT OGRABLENNUIU USHE TERRITORIAL''NO UKRAINU NAPRAVLENNUIU V ORBITU VLIIANIIA PUTINSKOGO KREMLIA......UKRAINU PLANIRUIUT PREVRATIT'' V IMPERSKII KOLONIAL''NUI OLIGARXICHESKII BUFER PUTINSKOI ROSSII ISTOCHAIUSHEI ANTINARODNUI DIKTAT NESOVMESTIMUI SO STANOVLENIEM DEMOKRATII NA KONTINENTAL''NOM I GLOBAL''NOM UROVNIAX GEOPOLITICHESKOGO BUTIIA........========UKRAINTSU=== =SLUGA NARODA= ===ETO SAMAIA OLIGARXICHESKAIA PARTIIA DURIASHAIA VAS =PROGRESSOM= KOTOROGO NE SUSHESTVUET......OLIGARXI TORGUIUT S PUTINUM S MERKEL'' SO VSEMI 180=T''IU STRANAMI SKRUVAIA SVOI DOXODU NIKAK NE VLIIAIUSHIE NA SOTSUAL''NO OB''EDINIAIUSHIE NALOGOVUE POSTUPLENIIA V BIUTSHET RAZVITIIA UKRAINU.........PUTIN TORGUET S ES S ZAPADOM I SBEREGAET DIKTATURU I UKRAINA MOSHET TOCHNO TAKSHE TORGOVAT'' S ROSSIEI SBEREGAIA I UKREPLIAIA NEZAVISIMOST'' POZVOLIAIUSHEI RAZVIVAT'' DEMOKRATIIU===ISTINNOE NARODOVLASTIE===GUMANISTICHESKOE........DEMOKRATIIA===ETO PREVRASHENIE PROSTOGO CHELOVEKA V DOSTOINUIU LICHNOST'' A PUTINSKAIA DIKTATURA I DIKTATURA OLIGARXICHESKAIA PREVRATILI PROSTUX SLAVIAN V BESPRAVNUI SKOT V KREPOSTNUX BATRAKOV I TARAS SHEVCHENKO===UKRAINSKII POET I XUDOSHNIK===GENII NENAVIDEL BU SOVREMENNUX PORABOTITELEI ROSSIISKOGO UKRAINSKOGO I BELORUSSKOGO NARODOV..........BESKONTROL''NOST'' VUMUVAEMUX KAPITALOV I DIKTATURA DESTRUKTIVNOGO MEN''SHUNSTVA PRINIMAIUSHEGO V UKRAINSKOM VARIANTE KABAL''NUE EKSTENSIVNUE BESPOLEZNUE DLIA RAZVITIIA===NA PROEDANIE===NA DURU V BIUTSHETE===TRANSHU MVF I EVRO=BANKA===ETO SUT'' REGRESSA UKRAINSKOGO NARODA..............=========MU TREBUEM OSTAVIT'' DLIA STABILIZATSUI TOL''KO PARTIIU ////////BAT''KIVSHUNA/////// V PARLAMENTE.......DESTRUKTIVNUE ASSOTSUAL''NUE POLIT=ELEMENTU=== =SLUGA NARODA= =ZA SHUZN''= =ZA BUDUSHEE= =GOLOS= =ES=BPP= NEOBXODIMO VUVODIT'' IZ SISTEMU UPRAVLENIIA......A KAK SEGODNIA DEPUTATKA IZ =ES=BPP= IZOBRASHALA IZ SEBIA PLAMENNUIU REVOLIUTSUONERKU PRISLUSHUVAIA SVOEMU BOSSU===OLIGARXU VORU STROIVSHEMU SVOIU BIZNES=IMPERIIU NAXODIAS'' NA PREZIDENTSKOM POSTU PETRU POROSHENKO===PREDATELIU DEMOKRATII BRIUSSEL''SKOGO KURSA I =REVOLIUTSUI DOSTOINSTVA=........VLADIMIRA BALUXA IZBILI S POLITICHESKOI MOTIVATSUEI===ETO NE BUTOVOE IZBIENIE......VOT TAKIE LIDERU DOLSHNU VOZGLAVLIAT'' NOVUE GUMANISTICHESKIE POLIT=SILU......=======MU TREBUEM PREZIDENTSKIX I PARLAMENTSKIX VUBOROV 2021.......========SOZDAVAITE UKRAINTSU NOVUE NASTOIASHIE DEMOKRATICHESKIE PROUKRAINSKIE PARTII.......UKRAINA DOLSHNA RAZVIVAT''SIA.......=========PARTIIA /////////BAT''KIVSHUNA/////// A TAKSHE NOVUE GUMANISTICHESKIE PARTII===NOVUI SOSTAV PARLAMENTA 2021.......========IULIIA TIMOSHENKO===PREZIDENT UKRAINU 2021.........=========BUD''TE NEZAVISIMU UKRAINTSU OT =VSEX IMPERII=.......PUTIN MERKEL'' MAKRON I UKRO=OLIGARXI===ETO TVARI SODERSHASHIE VAS BESPRAVNOI BEDNOI SKOTINOI.........
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////////////// Глава МИД Венгрии Сийярто пожаловался НАТО на обыски на Закарпатье: Это неприемлемо для страны, которая хочет стать ближе к Альянсу..........CHTOBU UKRAINA RAZVIVALAS'' NEOBXIDIMO OCHISTIT'' OT POLIT=GRIAZI ROSSIIU GERMANIIU FRANTSUIU VENGRIIU BLOKIRUIUSHIX PROTSESS NAROSTAIUSHEGO GUMANISTICHESKOGO EDINENIIA NARODOV EVRAZII POD EGIDOI GORODA BRIUSSELIA.......PUTINIZM MERKELIZM MAKRONIZM ORBANIZM IMPERIALIZM NATSHU=SHOVINIZM SEPARATIZM TERRORIZM KOMMUNIZM KOLONIALIZM AVTORITARIZM KORRUPTSUONIZM MILITARIZM OLIGARXIZM SOTSUAL''NAIA RASSLOENNOST'' NIZKAIA OPLATA TRUDA PROIZVODSTVENNAIA V TOM CHISLE VUSOKOTEXNOLOGICHESKAIA NEDOSTATOCHNOST'' POROSHDENNUE GOS MESH I NADGOSUDARSTVENNOI UPRAVLENCHESKOI NEDORAZVITOST''IU DOLSHNU BUT'' LIKVIDIROVANU.......MERKELIZM I PUTINIZM IDEOLOGICHESKI IMPERSKO=KOLONIAL''NO EDINU........PUTIN DAVNO STAVSHUI EKONOMICHESKOI I POLITICHESKOI SOSTAVNOI CHAST''IU ES VMESTE S MERKEL'' =RAZRUVAIUT NA CHASTI UKRAINU= SOZDAVAIA ANTOGONISTICHESKOE PROVOSTOCHNO=PROZAPADNOE EVROSOIUZNO=TAMOSHENNOE PROTIVOSTOIANIE VEDUSHEE K FIZICHESKOMU UNICHTOSHENIIU UKRAINU........ITOG ANTIUKRAINSKOI DEIATEL''NOSTI===ETO RASCHLENENIE UKRAINU NA CHASTI===ETO VUMUVANIE FINANSOVUX I CHELOVECHESKIX RESURSOV===ETO PREVRASHENIE UKRAINU V STOGNIRUIUSHUIU NEDORAZVITUIU PSEVDOSTRANU.......PUTINU VUGODNO UKRAINU NE RAZVIVAT'' POTOMU CHTO RAZVITAIA DEMOKRATICHESKAIA NEZAVISIMAIA UKRAINA IAVLIAETSIA OGROMNOI UGROZOI PUTINSKOI VLASTNOI DIKTATURE KORRUPTSUONNOST' I ANTINARODNOST'' KOTOROI NENAVISTNA ROSSIIANAM VIDIASHIX NOVUIU SVOBODNUIU UKRAINU I STREMIASHIESIA SBROSIT'' TSEPI I OKOVU PUTINIZMA SO SVOIX TRUDOVUX PLECH.........MERKEL'' I MAKRON PONIALI CHEGO XOCHET PUTIN I STARATEL''NO TAKSHE BLOKIRUIUT VSESTORONNII DEMOKRATICHESKII PROGRESS UKRAINSKOGO NARODA........KOLONIAL''NUM POSREDNIKOM ETIX INITSUATIV BUL SNACHALA OLIGARX POROSHENKO VOROVSTVO I ANTINARODNOST'' KOTOROGO PRIVELI K SMENE NEGODIAIA POROSHENKO NESOVMESTIMOGO S REALIZATSUEI IDEALOV =REVOLIUTSUI DOSTOINSTVA=.......OCHEREDNOI PREZIDENT =SLUGA NARODA= VLADIMIR ZELENSKII NAXODITSIA V ESHE BOL''SHEM PLENU KOLONIAL''NOI EXS=REGIONAL''NOI OLIGARXICHESKOI KORRUPTSUONNOI DESTABILIZATSUONNOI DOKTRINU PROVODIA BUTAFORSKIE MARGINAL''NUE =PREOBRAZOVANIIA=......TAKIM OBRAZOM UKRO=OLIGARXAT PODCHINENNUI VNESHNIM PARAZITICHESKIM SILAM===PUTINU MERKEL'' TRAMPU VEDET UKRAINU K UVIADANIIU I UNICHTOSHENIIU.......STANOVLENIE NEZAVISIMOI UKRAINU OT =VSEX IMPERII= ===ETO STANOVLENIE NEZAVISIMUX DEMOKRATICHESKIX VLASTEI ZABOTIASHIXSIA TREPETNO OB UKRAINSKOM NARODE IMEIUSHEM OGROMNUI TSUVILIZATSUONNUI PROGRESSIVNUI POTENTSUAL......
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////// Мусульмане Польши издали календарь с Крымом "в составе России"..........ETO SLUCHAINOST''===XOTIA SLUCHAINOST''===ETO NEOPOZNANNAIA ZAKONOMERNOST''.......NUSHNO VUIASNIT'' DO KONTSA===KTO DESTABILIZIRUET STRANU EXS USSR POTOMU CHTO NEUVASHENIE UKRAINSKOI TERRITORIAL''NOI TSELOSTNOSTI===ETO DESTABILIZATSUIA SLAVIANSKOGO MIRA......VOZMOSHNO ETO SLUCHAINOST''===PREZIDENT DUDA===DTO IARKII ANTIPUTINIST===FORPOST ZASHISHAIUSHI ZAPADNUI MIR OT IDEOLOGII PUTINIZMA===ABSOLIUTNOGO VSEPLANETARNOGO ZLA.......UKRAINA BUDET VOSTANOVLENA===ROSSIIANE V POSLEPUTINSKOI GUMANNOI DEMOKRATICHESKOI ROSSII BUDUT GOROI STOIAT' ZA UKRAINTSEV TSENIA BESKONECNNO DRUSHBU S ETIM MNOGOSTRADAL''NUM DOBRUM I DOVERCHIVUM NARODOM........
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////// Кулеба в разговоре с послом Ийдярто заявил о безосновательности спекуляций о "запугивании" венгров на Закарпатье, - МИД........FRANTSUZSKIE I GERMANSKIE SOVREMENNUE FASHUSTU PORABOTILI VOSTOCHNO=IUSHNUE STRANU ES I NATO===POL''SHU CHEXIIU SLOVAKIIU RUMUNIIU BOLGARIIU GRETSUIU ISPANIIU I KONECHNO VENGRIIU ZADEISTVUEMUIU KAK DESTABILIZATSUONNUI ANKLAV SLAVIANSKOGO MIRA........IMPERSKII BERLIN PODDEDRSHUVAET UKRAINU NE RADI DEMOKRATII INDUSTRII I RAZVITIIA DOROGOI UKRAINSKOI RAB=SILU A RADI DESTABILIZATSUI BERLIN PODDERSHUVAET UKRAINU OLIGARXICHESKI TOTAL''NO SRASTIVSHUS'' S PUTINSKOI ROSSIEI KOLONIZIRUIA===VSE VMESTE===BERLIN I MOSKVA STRANU EXS=USSR......POSLUSHAITE ZAIAVLENIIA PUTINISTA SHREDERA====VOT GDE NASTOIASHAIA PRAVDA I ISKRENNOST'' A ZAIAVLENIIA MARGINAL''NUX =REZOLIUTSUONNUX= =VLASTEI= ES===ETO PROPAGANDISTKII SHUPEL OBOLVANIVAIUSHII NARODNUE MASSU.........=========UKRAINTSU===VU NAXODITES'' MESHDU =MOLOTOM= I =NAKOVAL''NEI= ===TVARIAMI===SATANISTAMI SPLOCHENNO SODERSHASHIMI VSE NARODU VOSTOCHNEE FASHUSTKOGO BERLINA 2=VTORUMI I 3=TRET''IMI MARIONETOCHNUMI FORMATSUIAMI.........TRAMP S DSHONSONOM OCHEN'' NE ZRIA OTOSHLI OT ETOI ZVERINNOI MERKELEVSKO=PUTINSKOI PORABOTITEL''NOI STAI I AMERIKANSKII NAROD===VOZMOSHNO INSTINKTIVNO USTREMLIAIAS'' K CHELOVECHNOI TUMANNOI V NASHEM MIRE TSUVILIZATSUONNOI CHISTOTE IZBRAL NOVUM PREZIDENTOM GOSPODINA DSHO BAIDENA.......KAK SHE XOCHETSIA UVIDET'' SVETLOGO PROGRESSIVNOGO DEMOKRATICHESKOGO LIDERA V ETOM MERZKOM MIRE PARAZITICHESKOI NASHUVU I CHISTOGANA........VSPOMNITE PROSHLUI VEK===KAK VSE TRAGICHNO =ZAKRUCHIVALOS''= 100 LET NAZAD I ZADAITE SEBE VOPROS===KUDA MU VSE IDEM===K CHEMU==K NOVOMU MIROVOMU MILITARISTICHESKOMU PEPELISHU ILI K MIROLIUBIVOMU DEMOKRATICHESKOMU PROGRESSU........=========ODNOZNACHNO===PUTIN MERKEL'' TRAMP MAKRON DSHONSON TSZUN''PIN===POSHLI VON IZ VLASTI I POLITIKI.......=========BUD''TE VU UKRAINTSU DEMOKRATICHESKIM BRIUSSEL''SKIM AVANGARDOM===OCHEN'' SVETLOI CHISTOI DOBROI BLAGORODNOI FORMATSUEI ZNAIUSHEI KAK DOLSHNA RAZVIVAT''SIA CHELOVECHESKAIA TSUVILIZATSUIA.......=========BORIS NEMTSOV I UKRAINSKAIA NEBESNAIA SOTNIA VEDUT SLAVIAN K GUMANNUM BRIUSSEL''SKIM TSUVILIZATSUONNUM VUSOTAM......