"Рада" в прямом эфире "похоронила" голову парламента Стефанчука (ФОТО)

Канал Верховной Рады, обнародуя в эфире сообщения из Европарламента, ошибочно "похоронил" главу парламента Руслана Стефанчука.

Руслан Стефанчук (фото из открытых источников)

Это ЧП произошло 11 января, пользователи в соцсетях выставили там скриншот трансляции "Рады"

В частности, во время эфира шло сообщение о том, что скончался глава Европарламента Давид Сассоли. К этому печальному известию прилагался комментарий председателя ВР Руслана Стефанчука. На экране вместо фотографии покойного главы европейской парламентской структуры было показано фото руководителя украинского парламента. Специалисты ТВ приспособили фотографию так, что внизу под ним пошла надпись "внезапно умер". Из-за таких досадных ошибок зрители совсем по-другому могли воспринять это сообщение парламентских тележурналистов.

В обнародованной каналом "Рада" информации были следующие строки: "Ушел из жизни настоящий друг Украины, президент Европарламента, Давид-Мария Сассоли. Во время российской эскалации на границах Украины весной 2021 года он призвал Российскую Федерацию сделать шаг назад. А также неоднократно настаивал на санкциях против России и Белоруссии. Выражаю искреннее соболезнование родным, близким и всем друзьям. Вечная память".





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Петр Порошенко сорвал прямой эфир телеканала "Рада" . Гетманцев написал, что телеканал "Рада" должен поблагодарить Порошенко за повышение рейтинга. Лидер "Европейская Солидарность" Петр Порошенко ворвался в прямой эфир , проведенного каналом Rada ТВ в его студии в здании парламента и начал говорить о коррупции на парламентском канале.

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