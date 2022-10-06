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Рада поддержала увольнение главы НБУ Кирилла Шевченко

За увольнение главы Нацбанка проголосовали 263 депутата. Президент уже внес в парламент новую кандидатуру на эту должность.

сегодня, 16:55
Автор:

Затула Богдан
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Верховная Рада поддержала увольнение главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, за это решение проголосовали 263 депутата. 27 парламентариев воздержались.

Рада поддержала увольнение главы НБУ Кирилла Шевченко

Фото: Страна.юа

Среди тех, кто не голосовал за увольнение Шевченко, оказались все представители фракций "Батькивщина" и "Европейская солидарность". Сам глава Нацбанка на заседании не присутствовал, поэтому нардепы его не заслушивали.

Издание "Комментарии" ранее сообщало о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявила Шевченко подозреваемым. Следствие считает, что он в бытность главой "Укргазбанка" заключил не меньше 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, которые якобы привлекли в банк крупных клиентов. По такой схеме, по мнению следователей, из банка вывели 206 миллионов гривен.

Должность главы НБУ Шевченко занимал с июля 2020 года. Он возглавил регулятор после того, как с должности уволился предыдущий руководитель Нацбанка – Яков Смолий. 

В то же время на сайте Верховной Рады уже появился проект постановления о назначении на должность главы НБУ Андрея Пышного, который ранее возглавлял правление "Ощадбанка". С 2007 по 2009 год Пышный был заместителем секретаря СНБО. Также работал во "Фронте перемен" Арсения Яценюка, после его слияния с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко Пышный стал одним из заместителей партии. 

После того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, Пышный стал принимать участие в международной группе Ермака-Макфола по разработке антироссийских санкций.



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