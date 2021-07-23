Рабинович заявил об отсутствии фактов, подтверждающих виновность Медведчука

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Станислав Молчанов
Во вторник, 20 июля, Киевский апелляционный суд рассматривал апелляцию, поданную адвокатами народного депутата Украины, председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За життя" Виктора Медведчука об отмене продления домашнего ареста. Следующее заседание состоится 30 июля в 10:30.
Вадим Рабинович - фото из открытых источников
Судья по делу отметил, что суд только что получил 13 томов материалов дела с Печерского райсуда, и поэтому необходимо ознакомиться с делом более детально.
Однако в оппозиции считают, что дело Медведчука просто-напросто затягивается по ряду причин – начиная с отсутствия фактов виновности оппозиционера, заканчивая отвлечением внимания общественности от глобальных проблем в стране.
Политик считает, что так же – без доказательств вины – власть закрыла три оппозиционные телеканала "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также якобы по звонку из СБУ выключила из эфира созданные журналистами "Перший незалежний".
Вместе с тем сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" акцентировал внимание на "достижениях" власти.
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