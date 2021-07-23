Рабинович заявил об отсутствии фактов, подтверждающих виновность Медведчука

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Вадим Рабинович - фото из открытых источников

Судья по делу отметил, что суд только что получил 13 томов материалов дела с Печерского райсуда, и поэтому необходимо ознакомиться с делом более детально.

Однако в оппозиции считают, что дело Медведчука просто-напросто затягивается по ряду причин – начиная с отсутствия фактов виновности оппозиционера, заканчивая отвлечением внимания общественности от глобальных проблем в стране.

"Если бы у власти был хотя бы один аргумент, подтверждающий виновность главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука, то прокуроры от радости уже на столе танцевали. Но все видят – у них ноль аргументов! Нам говорили, что предоставят доказательства… Где они? Их нет!" – заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович после заседания суда, сообщает 112 канал.





Политик считает, что так же – без доказательств вины – власть закрыла три оппозиционные телеканала "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также якобы по звонку из СБУ выключила из эфира созданные журналистами "Перший незалежний".

"Все, что сегодня происходит – это судилище над оппозицией! У власти нет фактов, а есть лишь желание посадить всех несогласных в тюрьму… Но мы то знаем, чем все это заканчивается!" – заметил Вадим Рабинович.

Вместе с тем сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" акцентировал внимание на "достижениях" власти.

"Мои коллеги говорят о провалах нашей власти, а я скажу о ее "достижениях": им удалось продать землю Украины, им удалось при пенсии в 2000 грн сделать платёжки 3000 грн, им удалось поставить под контроль западных стран практически все серьезные отечественные предприятия, им удалось легализовать игорный бизнес… Я думаю, что им еще многое "удастся", если мы с вами "не возьмем голову в руки" и нормально не проголосуем в следующий раз", – резюмировал Вадим Рабинович.

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