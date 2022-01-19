Рабинович о деле Медведчука и Порошенко: Правовой вседозволенности должен быть положен конец

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович будет инициировать привлечение к ответственности лиц, которые могут быть причастны к фабрикации обвинений против председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Вадим Рабинович - фото из открытых источников

"Правовой вседозволенности должен быть положен конец! Как народный депутат Украины я буду инициировать привлечение к ответственности лиц, фабриковавших обвинение против Медведчука и Порошенко", – написал Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии "ОПЗЖ" считает, что "власть обязана немедленно снять арест с Виктора Медведчука, которого она обвинила в том же нелепом "угольном деле", в котором сегодня пытались обвинить Порошенко".

"Нет никакой юридической логики в том, что у этих двух политиков различная мера пресечения. Тем более, что Медведчук ни разу не уклонялся от следствия!" – подчеркнул народный депутат.

"Если это не произойдет – власть полностью подтвердит, что в отношении Медведчука происходит политическое преследование, не имеющее никакого отношения к закону. Закон – или один для всех, или его вообще не существует!" – резюмировал Вадим Рабинович.

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