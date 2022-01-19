Рабинович о деле Медведчука и Порошенко: Правовой вседозволенности должен быть положен конец

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Станислав Молчанов
Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович будет инициировать привлечение к ответственности лиц, которые могут быть причастны к фабрикации обвинений против председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Вадим Рабинович - фото из открытых источников
Сопредседатель партии "ОПЗЖ" считает, что "власть обязана немедленно снять арест с Виктора Медведчука, которого она обвинила в том же нелепом "угольном деле", в котором сегодня пытались обвинить Порошенко".
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