logo

BTC/USD

41818.14

ETH/USD

3095.86

LTC/USD

135.60

USD/UAH

28.65

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Рабинович о деле Медведчука и Порошенко: Правовой вседозволенности должен быть положен конец
commentss НОВОСТИ Все новости

Рабинович о деле Медведчука и Порошенко: Правовой вседозволенности должен быть положен конец

Политик заявил об отсутствии юридической логики в том, что Виктор Медведук и Петр Порошенко получили разную меру пресечения

сегодня, 18:21
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович будет инициировать привлечение к ответственности лиц, которые могут быть причастны к фабрикации обвинений против председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook. 

Рабинович о деле Медведчука и Порошенко: Правовой вседозволенности должен быть положен конец

Вадим Рабинович - фото из открытых источников

"Правовой вседозволенности должен быть положен конец! Как народный депутат Украины я буду инициировать привлечение к ответственности лиц, фабриковавших обвинение против Медведчука и Порошенко", – написал Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии "ОПЗЖ" считает, что "власть обязана немедленно снять арест с Виктора Медведчука, которого она обвинила в том же нелепом "угольном деле", в котором сегодня пытались обвинить Порошенко".

"Нет никакой юридической логики в том, что у этих двух политиков различная мера пресечения. Тем более, что Медведчук ни разу не уклонялся от следствия!" – подчеркнул народный депутат.

"Если это не произойдет – власть полностью подтвердит, что в отношении Медведчука происходит политическое преследование, не имеющее никакого отношения к закону. Закон – или один для всех, или его вообще не существует!" – резюмировал Вадим Рабинович.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/posts/1924390024397685
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!