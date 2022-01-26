Рабинович: Если невиновен Порошенко, то невиновен и Медведчук

Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович на брифинге в парламенте заявил, что дипломаты, которые говорят о том, что экс-президент Петр Порошенко невиновен в тех обвинениях, которые против него выдвигает следствие, забывают упомянуть о том, что невиновен также и председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, поскольку их обоих судят по одним и тем же статьям. Об этом сообщается на сайте "112".

Вадим Рабинович. Фото: ОПЗЖ

Он призвал посольства ответственно подходить к своим заявлениям.

"В условиях этого нагнетания и истерии продолжается незаконное давление и преследование членов нашей партии. Вы все знаете, сколько месяцев находится под домашним арестом Медведчук. Ко всем посольствам я обращаюсь: вы все говорите, что Порошенко не виновен, вы забываете, что это дело — Порошенко и Медведчук. Если не виновен Медведчук, то не виновен Порошенко, вот это вы запомните", — подчеркнул Рабинович.

Он также призвал общество не поддаваться панике и не вестись на провокации.

"Вчера представители посольств иностранных ездили по нашим областям и умоляли начинать партизанское движения. Я считаю, что должны обращаться правоохранительные органы страны. Не поддавайтесь панике, верьте тем, кто знает, что будет, тем кто последовательно ведет к миру. Это только наша партия", — резюмировал Рабинович.









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