Путин не дал гарантий того, что Россия не нападет на Украину

Президент Росссийской Федерации Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции рассказал о гарантиях ненападения на Украину.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Сегодня, 23 декабря, в ходе в ходе 17-й большой пресс-конференции журналист издания Sky задал Владимиру Путину вопрос о том, о том может ли он беспрекословно гарантировать, что Россия не будет нападать на Украину, или это будет зависеть от переговоров. Отвечая на вопрос, хозяин Кремля заявил, что гарантии ненападения России на Украину зависят от обеспечения безопасности РФ.

"Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу", — заявил Путин.

Глава государства также отметил, что Россия выступает за нерасширение НАТО на восток.

"Мы, что ли ставим ракеты у границ США? Нет, это США находятся у нас на пороге, разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома, чего здесь необычного?", сказал Владимир Путин.

Путин также заявил, что Россия должна получить гарантии от Запада касаемо, того что у ее границ не будет размещено натовское вооружение.

"Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно... Но разве мы угрожаем кому-то?... Мы думаем, что всё понятно – мы хотим обеспечить свою безопасность", — подчеркнул президент РФ.



Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Путин рассказал о двух вариантах Запада, которые готовятся по Украине. Президент России заявил, что Россия обязана думать о своей безопасности на перспективу. Путин отметил, учитывая то, что Россия просчитывает все варианты наперед, думая о безопасности своей территории, и было предложено президенту США на юридическом уровне принять гарантии по безопасности, где четко будет прописано – НАТО продвигаться на восток больше не должно.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Совет национальной безопасности и обороны, Министерство здравоохранения говорят о возможной пятой волне заболеваемости. Мы спросили у семейного врача, что ведет частную медицинскую практику Олеси Гетьман, к чему следует готовиться украинцам, учитывая, что в Украине обнаружен штамм "Омикрон". По словам медиков, действительно штамм Омикрон заразен и быстро распространяется. Родителям малолетних и подростков, а также близким людей,

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