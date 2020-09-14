Пушилин выдвинул Киеву очередное требование по обмену пленными

Главари т.н. "ДНР" выдвинули сегодня официальному Киеву новые требования по обмену пленными. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление оккупационной власти незаконного вооруженного формирования, опубликованной сегодня, 10 сентября.

Источник: denis-pushilin.ru

Так, "ДНР" требует от украинской власти, кроме пересмотра некоторых положений постановления о проведении местных выборов, прекратить политическое преследование лиц, освобожденных ранее.

Известно, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал возможное согласование даты обмена пленными в ходе ближайшего заседания Трехсторонней контактной группы по Донбасса, которое пройдет в режиме видеоконференции уже в среду, 16 сентября.

Ранее "Комментарии" сообщали, что 11 сентября состоялась встреча "Нормандской четверки", на которой были достигнуты договоренности о продлении перемирия на Донбассе. В тот же день заместитель руководителя аппарата президента России Дмитрий Козак заявил, что во время переговоров в Берлине, Украина согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине.

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