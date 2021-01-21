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Главная Новости Политика внутренняя политика Провоцируя рост цен на электроэнергию, Ахметов окончательно портит отношения с Зеленским — политолог
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Провоцируя рост цен на электроэнергию, Ахметов окончательно портит отношения с Зеленским — политолог

Политолог считает, что недопонимания насчет роста тарифов между Зеленским и Ахметовым могут привести к отставке правительства

сегодня, 16:36
Автор:

Станислав Молчанов

Подорожание энергоносителей в Украине снова вскрыл проблему непрозрачности ценообразования и злоупотреблений олигархами своим монопольным положением. Об этом заявил политолог Николай Давыдюк.

Провоцируя рост цен на электроэнергию, Ахметов окончательно портит отношения с Зеленским — политолог

Отношения Ахметова и Зеленского находятся под угрозой. Коллаж из открытых источников

"Пока все обсуждают рост газовых тарифов, на периферии оказалось подорожание электроэнергии для населения. Отмену льготных 100 кВт правительство Дениса Шмыгаля оправдало требованием МВФ, но главным получателем выгоды от этого решения стала компания ДТЭК, где премьер ранее работал топ-менеджером.

Ринат Ахметов потирает руки в предвкушении новых сверхприбылей, но на этом не успокоился. Государственная Центрэнерго на днях обвинило ДТЭК в умышленном ограничении поставок угля с целью спровоцировать новую волну роста цены. 

Похоже, Ахметов решил игнорировать политическое напряжение в стране, связанное с тарифными майданами, и стал одним из драйверов роста цен.

Главной жертвой этой решения олигарха является президент Владимир Зеленский, которому помимо удорожания газа теперь приходится иметь дело еще и с ростом цены электроэнергии. Очевидно, президентским ответом на этот вызов может стать отставка близкого к Ахметову премьера Шмыгаля уже в феврале-марте. В любом случае очевидно, что провоцируя рост цен на электроэнергию, Ахметов окончательно портит отношения с Зеленским", — отметил политолог.

Ранее стало известно, что крупнейший частный поставщик угольной продукции, компания ДТЭК, остановила отгрузки угля в адрес ТЭС ПАО "Центрэнерго", нарушив условия договора, несмотря на полученную предоплату в размере 106 млн грн. Более того, пользуясь критической ситуацией с запасами топлива, 13 января поставщик прислал в адрес "Центрэнерго" предупреждение о повышении цены на уголь с 1650 грн до 2100 грн за тонну.


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