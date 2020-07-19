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"Проституция была, есть и будет": Третьякова выступила за легализацию "древнейшей профессии"

Нардеп "Слуга народа" Галина Третьякова уверена, что "все профессии нужны, все профессии важны"

сегодня, 21:22
Автор:

Екатерина Белоброва
"Проституция была, есть и будет": Третьякова выступила за легализацию "древнейшей профессии"

Глава комитета по социальной защите при Верховной Раде и член фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что в Украине необходимо вывести из тени платные сексуальные услуги и рассмотреть возможности для ЛГБТ-сообщества на уровне государства. Об этом она рассказала в интервью изданию "Громадское".

Так, по словам Третьяковой, проституция неискоренима как вид услуг и проблема государства в том, что весь доход от спроса обходит государственную казну на защиту и соцобеспечение ее работников.

"Это одна из старейших, как  говорят, профессий... Она есть, была и будет. А те, кто ее организуют, так называемые сутенеры, работают и получают прибыль в "черной" части спектра экономики", - указала политик.

При этом Третьякова отметила, что легализация и освещение этой отрасли услуг снизит процент морального унижения женщин, которые по тем или иным причинам выбирают такое ремесло, а также вероятность работорговли.

Кроме того, нардеп от "Слуги народа" добавила, что монобольшинство обсуждает ЛГБТ-прайды, которые становятся в Украине все более популярными и в будущем Семейный кодекс будет пересмотрен в пользу легализации однополых браков.

"Я считаю, что перед тем, как принимать или не принимать такие законы, нужны очень мощные общественные дискуссии, а также нужен материал, который бы в СМИ освещал, что происходит с этими людьми, сколько таких людей, у которых нетрадиционная ориентация", - указала Третьякова, уточнив, что это будет довольно тяжелый путь для всех украинцев.

Напомним, ране портал "Комментарии" сообщал, что Галина Третьякова назвала зарплату нардепов недостаточной, чтобы они выполняли свою работу качественно. 


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