"Проституция была, есть и будет": Третьякова выступила за легализацию "древнейшей профессии"

Глава комитета по социальной защите при Верховной Раде и член фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что в Украине необходимо вывести из тени платные сексуальные услуги и рассмотреть возможности для ЛГБТ-сообщества на уровне государства. Об этом она рассказала в интервью изданию "Громадское".

Так, по словам Третьяковой, проституция неискоренима как вид услуг и проблема государства в том, что весь доход от спроса обходит государственную казну на защиту и соцобеспечение ее работников.

"Это одна из старейших, как говорят, профессий... Она есть, была и будет. А те, кто ее организуют, так называемые сутенеры, работают и получают прибыль в "черной" части спектра экономики", - указала политик.

При этом Третьякова отметила, что легализация и освещение этой отрасли услуг снизит процент морального унижения женщин, которые по тем или иным причинам выбирают такое ремесло, а также вероятность работорговли.

Кроме того, нардеп от "Слуги народа" добавила, что монобольшинство обсуждает ЛГБТ-прайды, которые становятся в Украине все более популярными и в будущем Семейный кодекс будет пересмотрен в пользу легализации однополых браков.

"Я считаю, что перед тем, как принимать или не принимать такие законы, нужны очень мощные общественные дискуссии, а также нужен материал, который бы в СМИ освещал, что происходит с этими людьми, сколько таких людей, у которых нетрадиционная ориентация", - указала Третьякова, уточнив, что это будет довольно тяжелый путь для всех украинцев.

Напомним, ране портал "Комментарии" сообщал, что Галина Третьякова назвала зарплату нардепов недостаточной, чтобы они выполняли свою работу качественно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!