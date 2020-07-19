Возможен новый скандал: Третьякова считает слишком низкой зарплату нардепов

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и глава комитета социальной защиты при Верховной Раде Галина Третьякова заявила, что заработная плата ее коллег в парламенте не соответствует их загрузке и не позволяет качественно выполнять свою работу. Об этом она рассказала в интервью изданию "Громадское".

Так, парламентарий назвала сумму вычислений из ежемесячного заработка народного избранника и подчеркнула, что конечный итог вызвать зависть со стороны не может, тем более, что в Раде не предусмотрены авансы.

"У нас депутатам насчитывают в среднем 42 тысячи гривен в месяц "брутто", а "на руки" (после вычета налогов) они получают 32-35 тысяч в зависимости от того, уходил ли нардеп в отпуск", - отметила Третьякова.

Также она добавила, что большие интервалы между получками не позволяют нормально планировать свои затраты, что создает неудобства и вгоняет в материальную нужду.

"Нас все время дергают, это один раз в месяц, месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь то сформировать свои расходы, для того, чтобы это делать", - указала политик.

Важно отметить, что по словам Галины Третьяковой, указанная сумма зарплаты вовсе не назначается только для самого парламентария, но предусматривает сопутствующие расходы.

"Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную... должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет твой формировать рабочее расписание... И все эти 42 тысячи гривен - это мало для работы нардепа", - заключила парламентарий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Галина Третьякова сделала резонансное заявление, в котором назвала детей из неблагополучных семей с безработными родителями, низкосортными. В первые же часы ее реплика вызвала колоссальный скандал и требования от оппозиционных партий о ее отставке, но в социальных сетях политика поддержали, обозначив, что в целом она права.

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