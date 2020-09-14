Прошлое Кирилла Шевченко может всерьез угрожать независимости Нацбанка – эксперты

Кирилл Шевченко в качестве главы Национального банка Украины утверждает, что будет продолжать курс своего предшественника Якова Смолия на сохранение независимости НБУ. Однако отдельные моменты в его биографии могут серьезно угрожать этому курсу, считает политтехнолог Алексей Курпас. Об этом он написал в блоге "Конец независимости НБУ при Кирилле Шевченко?", размещенном на сайте "Цензор. НЕТ".

Как пример возможного отклонения от курса НБУ он привел ситуацию с возможным запуском "печатного станка" по указанию власти. Такого же мнения и экономический аналитик Максим Пархоменко.

"Учитывая содействие президента, которое предшествовало назначению главы НБУ, Кирилл Шевченко не может быть самостоятельной фигурой. При принятии решений, которые могут идти в разрез с программой НБУ, он их будет выполнять, зная, что его может ожидать судьба Смолия. И главное для него - не перечить общей политике, которую проводит правительство", - пояснил Пархоменко.

Курпас отметил, что на сайте Национального банка в биографии Кирилла Шевченко отсутствует один год в его трудовой деятельности – тот самый, когда Шевченко занимался ПАО "Терра-Банк". При этом отношение к банку он имел до лишения его лицензии в 2014 году. Подробная информация о схемах в банке есть в данных Единого госреестра судебных решений.

Сообщается, что Кирилл Шевченко вошел в долю в "Терра Банке" с партнером Вадимом Копыловым. Они продали его в 2012 году, и банк был снова перепродан. Новый владелец "Терра Банка" Сергей Клименко заявлял, что в банке якобы подделывали протоколы заседаний наблюдательного совета банка, когда клиенты снимали со счетов 100 млн грн, а также якобы от имени супруги Копылова и нескольких крупных клиентов одобрили вывод еще 100 млн. Затем 11 июля 2014 года наблюдательный совет собрался в экстренном порядке и единогласно лишил Шевченко полномочий.

После Кирилл Шевченко отправился работать в АБ "Укргазбанк", где стал главой правления. В этом банке, как писали журналисты, якобы выводили деньги, переводя на счета ФЛП средства за услуги, которых те не оказывали: ущерб оценивался в 200 млн грн. Одним из ФЛП якобы оказалась супруга помощника Шевченко - Дениса Чернышова (работала парикмахером), которая зарегистрировалась как ФЛП, чтобы осуществлять рекламную деятельность для "Укргазбанка", и банк якобы перевел ей более 5 млн гривен.

Также сообщается, что при вступлении на должность главы НБУ Шевченко не указал в декларации средства и ценности на 100 млн грн.

Курпас пишет, что эти эпизоды, вследствие того, что до сих пор не завершены, могут быть использованы для давления на главу Нацбанка.

"В собственных интересах Шевченко было бы поставить точку в вопросах с "Терра Банком", "Укргазбанком" и ФЛП, убедив общественность в своей честности. Однако, заметно, что это не в сфере его возможностей. Зато, похоже, есть те, кому выгодно держать главу НБУ в "подвешенном" состоянии. Можно ли говорить о независимости Шевченко и регулятора - вопрос риторический", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что может помешать курсу нового главы НБУ.

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