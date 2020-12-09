Проплаченные протесты: спектакль или инструмент олигархов

Митинги протеста и иные массовые мероприятия нередко имеют под собой немалое финансирование. То тут, то там всплывают факты оплаты участия в протестах и демонстрациях. Об актуальности данной проблемы в нашей стране, о том, кто ходит на митинги за деньги и как с этим бороться рассказали читателям "Комментариев" украинские эксперты.

"За организацию платных митингов ответственность не предусмотрена"

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что проплаченными акциями пользуется преимущественно олигархат. И делает это для симуляции поддержки в обществе своей антинациональной и коррумпированной деятельности.

"Имея криминальные узкоприватные цели, которые идут вразрез с интересами большинства общества, олигархи за деньги нанимают в этом же обществе различных опустившихся людей, готовых за деньги имитировать всё, что угодно. По сути, это использование имитации общественного мнения во вред самому обществу. То есть — огромное искажение принципов демократии", – отмечает Александр Палий.

Он подчеркивает, что у нас, к сожалению, за это не предусмотрена никакая ответственность. Даже для организаторов.

"И враги общества и демократии этим пользуются, – продолжает эксперт. – Наиболее известный случай методичного использования этого фальсификата — так называемые "бабушки рабиновича", годами используемые в продвижении частных интересов. Что до расценок, то они бывают почасовые и поденные. Как правило, они не превышают нескольких сотен гривен в день. Чаще всего — до 200 в час или 500 в день. Но бывает, что организаторы требуют драк, и тогда цена растет".

"Бороться с театральными постановками нет смысла"

Эксперт Украинской фабрики мысли, специалист в области социальной политики и макроэкономики Юрий Гаврилечко подчеркивает, что любая акция протеста — это организованное мероприятие, а не спонтанное.

"Организация требует соответствующего администрирования. Администрирование стоит денег. Так что никакой "проблемы" в этом нет — ни в Украине, ни в какой бы то ни было иной стране, – считает эксперт. – Если же речь идет о том, что организация протестов является неким видом бизнеса, когда за деньги вы можете нанять "майданарбайтеров", готовых разыграть спектакль на улице, то это не имеет ни малейшего отношения к собственно протестам. Это — театральная постановка. И принимать в ней участие в качестве массовки может кто угодно. Опять-таки, никакой проблемы в этом нет, если не считать лицедейство – проблемой".

По мнению Юрия Гаврилечко, нет смысла в борьбе с театральными постановками. Он считает, что это напоминает времена дикого Средневековья, когда с театром боролась церковь, видя в актерах своих конкурентов в борьбе за умы населения.

"Может ли быть театральная постановка в виде протеста инструментом отвлечения внимания от реальных проблем? Да, может. Но только в том случае, если проблема локальная, временная или касается узкого круга лиц", – резюмирует эксперт.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Украинские предприниматели вновь собрались на митинг у стен Верховной Рады. ФОПы протестуют против введения обязательных кассовых аппаратов и требуют от народных депутатов принять законы, учитывающие интересы малого и среднего бизнеса. Поддержать данные требования собралось несколько тысяч человек.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!