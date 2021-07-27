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Проекты "Большая стройка", "Инновационные парки" будут стимулировать развитие бизнеса – эксперт

Сейчас идет работа над законопроектом № 5600 между первым и вторым чтением

сегодня, 02:40
Автор:

Ольга Чародий

 Разработан ряд таких проектов, как "Большая стройка", "Инновационные парки", "Центры креативной экономики", которые будут стимулировать  развитие бизнеса. Об этом заявила народная депутатка Украины 9-го созыва Леся Забуранна.

Проекты "Большая стройка", "Инновационные парки" будут стимулировать развитие бизнеса – эксперт

Леся Забуранна (фото из открытых источников)

"В производственной сфере уделяется внимание определенной локализации, то есть увеличению в производстве даже иностранных товаров именно украинских компонентов. При принятии этого законопроекту мы можем рассчитывать на 200 000 дополнительных рабочих мест только за счет украинской составляющей в производстве товаров. Мы не забываем о совершенствовании медицинской реформы и повышение социальных стандартов", — считает Забуранна.

По ее словам, относительно законопроекта № 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, а именно о 20% налогообложения недвижимости, то там процесс налогообложения действует, если, например, в третий раз за год хотите продать квартиру.

"Хочу напомнить, что сейчас идет работа над законопроектом между первым и вторым чтением, к нему уже внесены 10000 правок. По настроениях коллег я четко могу вам сказать, что те нормы, которые будут ухудшать жизнь людей, точно не будут поддержаны, для того и существует такая парламентская работа как внесение поправок между первым и вторым чтением", — добавила она.

Напомним, украинского бизнесмена Константина Жеваго по запросу Государственного бюро расследований (ГБР) Интерпол объявил в международный розыск. В ведомстве сообщают, что 27 сентября 2019 года бывшему депутату сообщили о подозрении. В ГБР заявили, что он как бывший владелец банка "Финансы и Кредит" организовал незаконную схему с растраты 113 миллионов долларов банка.





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Источник: Comments.ua
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