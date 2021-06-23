Проблема гендерного неравенства имеет несколько измерений - эксперт

Проблема гендерного неравенства имеет несколько измерений. Например, образовательный. Об этом заявляет народная депутатка Украины IX созыва от партии Голос Инна Совсун изданию "Комментарии-Украина".

Инна Совсун (фото из открытых источников)

"В начале июня парламент в первом чтении принял законопроект об учебниках, соавтором которого я являюсь. Один из его принципов — в учебниках не может быть дискриминации ни по гендерному, ни по любому другому признаку. Когда это станет законом, наши дети перестанут с первого класса видеть учебники, в которых мама стабильно печет пирожки, а папа читает газету на диване. Девочки моют посуду, а мальчики летают в космос. Бабушка старенькая, больная и не имеет никаких интересов в жизни. В учебниках нельзя будет писать советы в стиле "сама виноватая", о том, что не стоит носить короткую юбку и делать яркий макияж, потому что это провоцирует изнасилования. Это уже огромная победа в том, чтобы не забивать детям головы стереотипами", — считает Совсун.

По ее словам, следующий шаг к гендерному равенству — изменения в социальной политике.

"Поддержка женщин, страдающих от домашнего насилия. Решение проблемы с садиками. Мы никогда не избавимся от социального неравенства пока будет нехватка мест в детских садах. Проблема будет существовать, если один из родителей, а чаще всего — мама, должен будет прервать свою карьеру или три года заботиться о ребенке. Важна также политика СМИ — неприятие сексизма в рекламе и на телешоу. Разумеется, я тоже сталкивалась с проявлениями гендерной дискриминации. Я стала первой заместителем министра образования и науки в 29 лет, и первое, что я прочитала о себе в интернете — я любовница министра. Для меня это стало открытием. Почему о мужчинах не распускают слухи с кем он спит, чей он сын или внук, если получил высокую должность? Почему у мужчин не спрашивают, как им удается совмещать воспитание детей и работу?", - добавила нардеп.

По словам эксперта, она поддерживает гендерные квоты как временный механизм, пока не нормализуется ситуация внутри общества.

"Давайте честно признаемся: женщины-политики сталкиваются с гораздо большим количеством препятствий, проблем, давлением, по сравнению с мужчинами. Именно женщин-политиков сначала оценивают по тому, как они одеты, какие у них прически, а уже потом, если хватит времени — что они говорят. Именно по отношению к женщинам-политикам на эфирах прибегают к хамству из-за возраста, длины ног, юбки или "места на кухне". Именно женщины все время испытывают общественное давление из-за того, как они могли пойти работать в парламент, а не остаться дома с ребенком. Добавьте еще тот факт, что консервативные граждане в принципе не готовы проголосовать за женщину. Без объяснений, просто их так воспитали. Все эти препятствия возникают на пути женщины при забеге на длинную карьерную дистанцию", — резюмировала эксперт.

Как сообщали ранее современное общество во многих странах мира переживает кризис старения населения, что связано с уменьшением количества рожденных детей в каждом следующем поколении по сравнению с предыдущим.

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