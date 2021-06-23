Проблема гендерного неравенства имеет несколько измерений - эксперт

BTC/USD
32341.08
ETH/USD
1872.95
LTC/USD
119.12
USD/UAH
27.48
EUR/UAH
32.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Проблема гендерного неравенства имеет несколько
измерений. Например, образовательный. Об этом заявляет народная депутатка
Украины IX созыва от партии Голос Инна Совсун изданию "Комментарии-Украина".
Инна Совсун (фото из открытых источников)
По ее
словам, следующий шаг к гендерному равенству — изменения в социальной
политике.
По словам эксперта, она поддерживает гендерные квоты как временный механизм, пока не нормализуется ситуация внутри
общества.
"Давайте честно признаемся: женщины-политики сталкиваются с гораздо большим количеством препятствий, проблем, давлением, по сравнению с мужчинами. Именно женщин-политиков сначала оценивают по тому, как они одеты, какие у них прически, а уже потом, если хватит времени — что они говорят. Именно по отношению к женщинам-политикам на эфирах прибегают к хамству из-за возраста, длины ног, юбки или "места на кухне". Именно женщины все время испытывают общественное давление из-за того, как они могли пойти работать в парламент, а не остаться дома с ребенком. Добавьте еще тот факт, что консервативные граждане в принципе не готовы проголосовать за женщину. Без объяснений, просто их так воспитали. Все эти препятствия возникают на пути женщины при забеге на длинную карьерную дистанцию", — резюмировала эксперт.
Как сообщали ранее современное общество во многих странах мира переживает кризис старения населения, что связано с уменьшением количества рожденных детей в каждом следующем поколении по сравнению с предыдущим.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Правдоруб
22 июня 2021, 23:55
Зеленский пулю тебе в лоб!!!
Правдоруб
22 июня 2021, 23:54
Инна Совсун пулю тебе в лоб!!!
Правдоруб
22 июня 2021, 23:54
КОНЧЕННЫЙ ВЫ ТВАРИ ПО ПУЛИ ВАМ ВСЕМ В ЛОБ!!! Что бы толерантно было!!!