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Привезли дроны украинским военным: в Донбасс прибыли нардепы от «Слуги народа» и чиновники

Украинские военные получат новые дроны от парламентариев

сегодня, 16:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители депутатской фракции "Слуга народа" сегодня прилетели военным самолетом на Донбасс в зону проведения Операции Объединенных сил. Там они проведут мониторинг ситуации безопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Привезли дроны украинским военным: в Донбасс прибыли нардепы от «Слуги народа» и чиновники

Арахамия и другие депутаты от "Слуги народа" прибыли в зону проведения ООС / фото t.me/ypaliychuk/124/

Как отметила спикер "Слуги народа", глава провластной парламентской фракции Давид Арахамия, руководитель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные избранники Юрий Мисягин и Марьяна Безугла прилетели к украинским военным на Донбасс.

Представители крупнейшей парламентской фракции осуществят мониторинг ситуации безопасности, встретятся с военнослужащими украинской армии, передадут нашим военным приобретенные накануне дроны для использования на передовых позициях нашей армии.

Также вместе с парламентариями сюда прилетели и украинские чиновники, в частности, глава Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

Выполняя поручения Владимира Зеленского, чиновники посетят линию столкновения, в частности те места, которые недавно были обстреляны российскими оккупационными войсками.

Как ранее проанонсировала этот визит министр Ирина Верещук, представители правительства окажут помощь органам ВГА и местного самоуправления и будут "принимать управленческие решения на месте".

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что "Слуга народа" Кузьминых ушел из суда после потасовки: почему нардеп толкался с прокурором.   


 


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Источник: https://t.me/ypaliychuk/124
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