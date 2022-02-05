Притула возвращается в политику: каковы перспективы еще одной партии представителя шоу-бизнеса

Шоумен Сергей Притула, ранее бывший в партии "Голос", намерен создать новую политсилу – "Політична партія "24 серпня". Об этом сообщает УП. Каковы перспективы партии Притулы? О чем говорит этот шаг во всеукраинском аспекте? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Сергей Притула Фото: Украинская правда

Шоуменов в политике уже и так достаточно и даже с избытком

Политический консультант Александр Вербицкий уверен, что партия Сергея Притулы, как бы она не называлась – "24 августа", или "01 января", а лучше – "Партия чистого листа", станет такой, которая не сможет уже никуда притулиться в сознании украинцев.

"И дело не в названии даже, или в фамилии её лидера, или ключевых персон. Суть в том, что шоуменов в политике уже и так достаточно и даже с избытком, – поясняет эксперт. – С лёгкостью можно голосовать за партию "1 января", или "Чистого листа", так как в названии нет ничего политического. Это первое. Второе – программа партии не должна сильно отличаться от программы самого Притулы образца 2020 года, во время его выдвижения и участия в мэрской гонке в столице Украины. "Всё хорошее, против всего очевидного!" – это программа Притулы-2020 года и очевидный результат – 8,3%. Хотя, надо отдать должное и этим цифрам, потому что они были выше, чем у всей партии власти (Ирина Верещук, "Слуга Народа" – 8%). И тут дело в том, что если Притула –кандидат в мэры Киева получил какое-то количество голосов в столице, то они у него условно и остаются".

По мнению Александра Вербицкого, сегодня, когда Притула заявил о начале жизни своего политического проекта (что ему предрекали ещё в прошлом году), остаётся надеяться на то, что у него достаточно понимания и ресурсности для раскрутки партии в стране. А не только в одном отдельном городе (ОТГ, например – Киев), или регионе.

"Как остаётся надеяться и на то, что новая партия не станет очередным сетевым проектом вроде "Слуга народа" или чьим-то политическим сателлитом", – отмечает эксперт.

Он предполагает, что новая партия будет "сватать" избирателям следующее:

– профессиональное управление и планирование в государстве,

– независимая экспертиза всех проектов решений,

– инвентаризация всего, что только доступно этому процессу, для понимания ресурсной базы,

– широкое привлечение общественности к управлению государством,

– комплекс социально-экологических мероприятий, имеющий региональные особенности.

"Всё вышеперечисленное взято из программы Притулы как кандидата на должность мэра столицы. И если его партия сможет хотя бы пройти по названному выше алгоритму – честь и хвала. Но есть одно "но"… Дело в том, что практически всё то же самое предлагают все прочие партии – от правящей и до оппозиции, от региональных проектов и до радикалов. Всё везде одинаково! Различия только в цветах, формулировках и лозунгах", – подчеркивает Александр Вербицкий.

Но это, продолжает он, вовсе не говорит о том, что новая партия не имеет права на жизнь. Ведь чем больше будет проектов, которые завоюют себе право стать партиями (то есть – получат поддержку избирателей), тем лучше.

"У каждого из таких проектов есть шанс, но далеко не у каждого есть перспектива, – акцентирует эксперт. – И дело здесь не в лидере и даже не в ресурсности, а в моменте. Сегодня даже само название партии Притулы – "24 августа", вероятно, должно отсылать избирателя к Дню Независимости, в 1991 год. Задайтесь вопросом: "Что сделали наши политики для сохранения и защиты независимости Украины?". Ответ очевиден – всё, но только в своих, или делегированныхь им кем-то интересах (партиями, олигархами, региональными элитами и так далее). Но всё же, надеюсь, что политик Притула будет так же успешен, как и Притула шоумен".

Притуле придется пройти непростой и небыстрый путь, чтобы стать серьезным политиком

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова размышляет:

"Интересный вопрос, зачем стране ещё одна партия? Как же скучно живётся политической системе США, в которой всего две крупных партии. Есть, конечно, ещё федеральные и местные, но серьезного влияния на решения в государстве они не оказывают. Не то, что у нас, целых 365 политических партий на сегодняшний день. Более-менее активных – около 50, на слуху и того меньше. Чисто технологически возможность сделать новую партию известной и пробиться с ней в парламент на ближайших выборах зависит от количества денег спонсоров".

Партии имени себя или под себя в Украине создавать модно, отмечает эксперт. Видимо Сергей Притула решил пойти по этому пути.

"Как заявлял "Голос", откуда Притула ушёл, причина выхода шоумена из партии — личные амбиции и желание занять руководящую должность. В этом случае создать личный политпроект и прописать правила под себя, действительно, выход, – считает Татьяна Лупова. – Идея создать партию шоубизнеса для Украины не нова, мы знаем пример, когда партия, созданная под шоумена, быстро заняла лидирующие позиции. Повторить подобное вряд ли удастся. Во всяком случае, в ближайшее время. Быстро упавшие рейтинги партии "Слуга народа" показывают, что электорат от шоу в политике подустал".

Эксперт акцентирует, что у Притула нет опыта в политике, он не государственник. А выборы, в которых он принимал участие как кандидат в мэры Киева, показали его рейтинг.

"Да, он выгодно выделяется на фоне многих нынешних политиков умом, сообразительностью и искрометным юмором. Его успешная волонтерская деятельность и приятная внешность помогут ему набрать определённый рейтинг. Но нам нужны профессионалы своего дела в построении государства, в политике. Поэтому Притуле придется пройти непростой и небыстрый путь, чтобы стать серьезным политиком и понять, как всё устроено, чтобы начать влиять на процессы. Если, конечно, такая задача стоИт и это не очередная режиссёрская игра более опытных товарищей, которым вход в политику заказан или одноразовый политпроект для оттяжки голосов", – резюмирует Татьяна Лупова.

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