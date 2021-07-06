Причина переноса повышения пенсии очевидна - эксперт

Причина переноса повышения пенсия очевидна — в бюджете нет на это денег. Об этом заявил народный депутат Украины IX созыва Сергей Магера изданию "Комментарии-Украина".

Сергей Магера (фото из открытых источников)

"В конце 2019 года президент Зеленский инициировал программу повышения пенсий по возрасту. Постепенно размер пенсий должен был увеличиваться для граждан старше 80 лет на 500 грн, старше 75 лет — на 400 грн и т.д. Это позволило бы пенсионерам получить дополнительные деньги помимо ежегодной индексации. С 1 апреля 2020 года повышенную пенсию получили 1,5 млн граждан Украины старше 80 лет, пенсия которых не превышала 9205 грн", — сказал Магера.

По его словам, в соответствии с постановлением Кабмина, люди старше 75 лет получат надбавку в том случае, если размер их пенсионного обеспечения вместе со всеми надбавками не превышает размера средней зарплаты (дохода) в Украине.

"В 2021 году размер пенсий пересматривался несколько раз. В январе в связи с увеличением минимальной зарплаты подросла и пенсия. В марте была индексация. С первого июля минимальная пенсия увеличена в связи с повышением прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность. В декабре планируют повысить пенсии по возрасту и доплату за стаж выше нормы. Несмотря на эти повышения, уровень пенсионного обеспечения большинства украинцев — катастрофичен. Цены на продукты и коммунальные тарифы растут в разы быстрее, чем пенсионеры успевают получать крохотные надбавки. Люди, проработавшие всю жизнь в Украине, вынуждены выбирать между продуктами и лекарствами", — добавил он.



Напомним, народные депутаты требуют от правительства в два раза увеличить размер минимальной пенсии и прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

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