Президент Украины видит в мэре Киева потенциального соперника, - расследование британских журналистов

Президент Украины видит в мэре Киева потенциального соперника на предстоящих президентских выборах. Поэтому к войне с ним глава государства привлек даже городского голову Днепра Бориса Филатова. Об этом говорится в расследовании британского журналиста Тима Уайта "Russia returns to Ukraine: oligarchs, criminals and local elites", которое вышло 26 октября.



Президент України бачить у мері Києва потенційного суперника. Фото из открытых источников

Автор напоминает, что в июне 2021 года был создан Конгресс местных и региональных властей при президенте. Политические эксперты связывают это с желанием президента ограничить возможности мэра Киева Виталия Кличко в преддверии президентских выборов, — Ассоциацию городов Украины.





Одним из заместителей главы Конгресса был избран городской голова Днепра Борис Филатов. По мнению экспертов, Филатова и его бизнес-партнера покрывает Кирилл Тимошенко, заместитель председателя Офиса Президента. Он недавно начал отвечать за региональную политику в ОП.

"Кличко явно взбешен относительно сил, объединяющихся против него. Поэтому он приступил к тонкой завуалированной атаке на президента", — отмечают авторы расследования.





Британские журналисты также проанализировали такие шаги Филатова, как перекрытие доступа к воде в местном суде. Авторы фильма считают, что Филатов окружил себя пророссийскими элементами, хотя перед выборами в 2015 году позиционировал себя патриотом. В качестве примера приводят назначение советником Бориса Филатова судьи Валерия Чернобука.





Журналисты считают, что и на национальном, и на местном уровне в Украине ощущается коррупция. Авторы задают вопрос: "Сможет ли Зеленский в таких условиях удержать регионы и сохранить целостность страны?".





Документальный фильм "Россия возвращается в Украину: олигархи, криминалитет и местные элиты" – первый 30-минутный фильм из серии расследований новых угроз безопасности, возникающих в Украине и других странах Восточной Европы.

Автором фильма является журналист-расследователь Тим Уайт, известный своими громкими расследованиями: "Nothing but lies: Fighting fake news", а также "One World Cup, One War, How Much Corruption".





Автор показывает механизмы усиления российского влияния на украинские регионы, роль и задачи каждого элемента конструкции гибридной российской агрессии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!