Президент провел Ставку: О чем говорили в этот раз

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 апреля, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Как сообщает Офис Президента Украины (ОПУ), участники заслушали информацию об оперативной ситуации на передовой, пишут "Комментарии".



Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки

Командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности. Разведка проинформировала о возможных действиях противника в ближайший период.

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"Также члены Ставки рассмотрели вопрос обеспечения Сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства, — говорится в сообщении ОПУ. – Участники заседания проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов".

Кроме того, продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом и техникой вновь бригад.

В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмигаль, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, говорилось на портале "Комментарии" и о том, что запас высокоточных ракет у российских войск близок к критически малому, они пытаются экономить их, но ракетная опасность для Украины сейчас высока.

Как писали "Комментарии", Кабинет министров Украины предусмотрел, что "территориальные центры комплектования" могут совершать призыв на военную службу во время мобилизации и на особый период независимо от места нахождения мужчин на военном учете.

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