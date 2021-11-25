Президент нарушил все сроки подписания закона о военных преступлениях

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Станислав Молчанов
22 ноября исполнилось ровно пять месяцев с момента, когда президент Владимир Зеленский должен был подписать или ветировать принятый Верховной Радой законопроект №2689 о военных преступниках. Офис президента так и не ответил на запрос "Радио Свобода", отправленный еще в сентябре, о том, почему документ "пропал" после голосования в парламенте. Как предает издание "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "112 Украина".
Закон Украины. Фото из открытых источников
20 мая Верховная Рада приняла проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права" (так называемый закон "о военных преступниках"). Он вносит в восьмую статью Уголовного кодекса Украины преступления, в отношении которых действует универсальная юрисдикция – это преступления агрессии, геноцида, преступления против человечности и военные преступления. Универсальная – означает не связанная с местом совершения преступления, гражданством, постоянным местом жительства подозреваемого или потерпевшего. Также отменяется срок давности по этой категории преступлений.
Украина шла к принятию этого закона 7 лет: его важность постоянно отмечали правозащитники, а в последний раз – и председатель парламентского комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский, который теперь возглавляет МВД.
Законопроект находится "на подписи у президента" с 7 июня. Согласно статье 94 Конституции президент должен в пятнадцатидневный срок либо подписать его, либо вернуть на рассмотрение в парламент, сопровождая мотивированными замечаниями. Этот срок истек 22 июня.
В октябре Радио Донбасс.Реалии опросили трех депутатов-членов фракции "Слуга народа" и комитетов, через которые проходил законопроект, известно ли им, что происходит. Однако они не предоставили никакой информации. И только глава подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры комитета по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов ответил журналисту, что выяснит, в чем дело.
Разработку и принятие закона поддерживали "Центр гражданских свобод", Харьковская правозащитная группа, Хельсинкский союз по правам человека, Центр политико-правовых реформ, ОО "Голубая птица", которая работает с родственниками тех, кто находится сейчас в плену.
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