Преступность снизилась в 5 раз. СМИ подводят итоги 5-летней каденции Андрея Крищенко во главе столичной полиции

Боевой генерал Андрей Крищенко в должности начальника столичного управления добился снижения уровня преступности и введения новых профессиональных стандартов работы полицейских. Итоги его 5-летней каденции подвела Gazeta.ua.

Итоги 5-летней каденции Андрея Крищенко. Фото из открытых источников

"И хотя к реформированной полиции в целом остается много вопросов, отрицать прогресс, по крайней мере в Киеве, невозможно. Подопечные Крищенко показали: полицейские могут обеспечивать правопорядок, не допуская со своей стороны насилия и превышения полномочий. Киев забыл о водометах на акциях протеста и резонансных преступлениях, совершенными сотрудниками местной полиции", — говорится в материале.

Начиная с 2017 года, годовой уровень преступности стал снижаться впервые с 2012 года. За это время число уголовных преступлений в Киеве в расчете на 10 тысяч человек сократилось в 5 раз: с 234 до 45 по итогам 2020 года. Такой результат во многом обеспечила программа "Безопасная столица", которую продвигала полиция. По городу установили свыше 7 тысяч камер видеонаблюдения. В 2020 году записи с камер помогли раскрыть больше трети всех преступлений.

Число производств, внесенных в Единый реестр досудебных расследований, по сравнению с 2019 годом сократился на 35%. Общий уровень раскрытия — 36%. За последние годы сократилось число тяжких преступлений: в 2020 году в столице было совершено 76 умышленных убийств, это на 5 меньше, чем в 2019 году. Из них на сегодня раскрыто 97%. Число имущественных преступлений по сравнению с 2019 годом сократилось почти на 30%. Если раньше в столице происходило в среднем 16 грабежей в сутки, то по итогам 2020-го — всего 3. Было угнано на 250 меньше авто, чем в прошлые годы.

"На разных этапах реформы были допущены ошибки. Опыт таких офицеров, как Крищенко, помог бы их исправить. Однако на сегодня не известно, останется ли он в структуре МВД, как и то, кто придет на его место", — пишет Gazeta.ua.

Напомним, 11 августа Андрей Крищенко сообщил в Facebook, что подал рапорт об увольнении. Вчера он был удовлетворен. Причины отставки он не назвал. До назначения в Киев Крищенко возглавлял горотдел милиции Горловки. В апреле 2014 года отбивал главк от пророссийских сепаратистов. Он отклонил ультиматум о сдаче здания, сбросил с крыши УВД пророссийского террориста и сорвал триколор. Был захвачен боевиками и жестоко избит. За личное мужество, героизм и верность военной присяге во время АТО награжден орденом "За мужество" III степени. После Горловки был назначен врио главы Славянской райгосадминистрации, затем — начальником Харьковского управления милиции. Столичную полицию возглавил по представлению Хатии Деканоидзе 15 декабря 2015 года.

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