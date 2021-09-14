Пресс-служба ОПЗЖ: Нападение на дом Медведчука ‒ начало очередного витка давления на оппозиционного политика

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Станислав Молчанов
В понедельник, 13 сентября 2021 года, национал-радикалы совершили нападение на дом председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Вандалы забрасывали здание фаерами и дымовыми шашками, расписывали забор оскорбительными надписями, блокировали дорогу. Об этом сообщается на официальном сайте ОПЗЖ.
Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ
В политсиле подчеркнули, что воспринимают данную акцию "профессиональных протестующих" как продолжение давления на оппозиционного политика и его травли со стороны украинской власти и подконтрольных ей национал-радикальных сил.
Сам оппозиционный политик, комментируя нападение на его дом, сказал:
Кроме того, Медведчук акцентировал внимание на том, что украинская власть сегодня судит, по сути, не его, а многомиллионную Украину.
Оппозиционный политик считает, что нашей стране нужны Мир, Закон и Справедливость, а не война, неработающие законы и произвол властей. По мнению Медведчука, мы должны создать условия, чтобы никогда подобные люди не управляли нашей страной.
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