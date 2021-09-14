Пресс-служба ОПЗЖ: Нападение на дом Медведчука ‒ начало очередного витка давления на оппозиционного политика

В понедельник, 13 сентября 2021 года, национал-радикалы совершили нападение на дом председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Вандалы забрасывали здание фаерами и дымовыми шашками, расписывали забор оскорбительными надписями, блокировали дорогу. Об этом сообщается на официальном сайте ОПЗЖ.

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

В политсиле подчеркнули, что воспринимают данную акцию "профессиональных протестующих" как продолжение давления на оппозиционного политика и его травли со стороны украинской власти и подконтрольных ей национал-радикальных сил.

"Начало очередного витка давления на оппозиционного политика связано с заявлением Виктора Медведчука, в котором он говорит о том, что, несмотря на незаконное уголовное и политическое преследование, продолжит борьбу за Мир, Законность и Справедливость, за права украинского народа", ‒ уверены в ОПЗЖ.

Сам оппозиционный политик, комментируя нападение на его дом, сказал:

"Ни национал-радикалы, ни власть в целом не смогут нас запугать и остановить нашу борьбу, которую мы ведем за прекращение их преступного курса, за соблюдение Конституции и законов, за превращение Украину в успешное государство".

Кроме того, Медведчук акцентировал внимание на том, что украинская власть сегодня судит, по сути, не его, а многомиллионную Украину.

"Реальная Украина, ее народ, интересы, культура и экономика уничтожаются. Смысл существования одной из крупнейших стран Европы низводится до того, чтобы до конца своих дней вести антироссийскую политику, какой бы абсурдной и антинародной эта политика ни была. Это преступная политика, а потому не стоит искать правосудия у преступников, которые наживаются на войне и нищете народа. Я уверен, что Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему", ‒ считает Медведчук.

Оппозиционный политик считает, что нашей стране нужны Мир, Закон и Справедливость, а не война, неработающие законы и произвол властей. По мнению Медведчука, мы должны создать условия, чтобы никогда подобные люди не управляли нашей страной.





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