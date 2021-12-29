Преследованию со стороны власти подвергаются исключительно СМИ, связанные с ОПЗЖ и Медведчуком - Кузьмин

"Не в критике дело. Разве телеканалы "Пятый" или "Прямой" мало критикуют президента? Но, как видите, ни один из них не закрыт. Ни к одному из них СНБО не применил никаких санкций, как, впрочем, и к их хозяину. Как думаете, почему? Да потому, что ZIK, NewsOne, "112 Украина", "Перший незалежний" и UkrLive – это оппозиционные телеканалы, ориентированные преимущественно на русскоязычное население страны и представляющие телезрителям альтернативную, отличающуюся от официальной точку зрения", – убежден Кузьмин.
Нардеп подчеркнул, что, в отличие от других телеканалов, эти оппозиционные медиа призывали к миру, нормализации отношений с соседями, отказу от попыток превратить Украину в "анти-Россию" и к пересмотру основных принципов внутренней и внешней политики нашего государства.
"Они последовательно выступали против попыток переписать нашу историю, разделить украинцев на "правильных" и "неправильных". Они критиковали власть, вскрывали ее недостатки, смело и беспощадно боролись за права человека, свободу слова и равенство всех перед законом", – отметил политик.
Ренат Кузьмин напомнил, что, несмотря на то что эти телеканалы упорно называли "пророссийскими", их популярность постоянно росла, что, по мнению парламентария, демонстрирует реальное отношение украинцев к российско-украинскому конфликту.
"Недавняя социология КМИС прогнозируемо показала, что 40% населения Украины по-прежнему хорошо относятся к северному соседу. Теперь вам понятно, какие телеканалы и за что были уничтожены?", — подчеркнул народный избранник.
Политик считает, что и прошлая и нынешняя власти исповедуют одну и ту же идеологию и преследуют одну и ту же цель.
"Вся их деятельность направлена на превращение Украины в "анти-Россию", уничтожение всего русского, выдавливание из нашего сознания исторической памяти о наших героях, былых свершениях и победах", – убежден парламентарий.
По его мнению, действия власти на фоне вышесказанного только минимизируют шансы на личную встречу президентов Украины и России.
"Как думаете, после всего этого Путин примет предложение Зеленского и согласится на личную с ним встречу? Как думаете, а Козак будет встречаться с Ермаком после этого? И что тогда будут обсуждать США, НАТО и Россия 10 и 12 января 2022 года?", – задается вопросом Ренат Кузьмин.