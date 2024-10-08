Премьер-министр назвал главные задачи для Правительства и государства

Украина нуждается в значительных финансовых ресурсах для укрепления своей обороноспособности, подчеркнул Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Правительства 8 октября. Он подчеркнул, что безопасность и оборона остаются ключевыми задачами страны.



Заседание Правительства. Фото: kmu.gov.ua

По словам Шмыгаля, за первые девять месяцев 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило более 1,5 трлн. грн. Он поблагодарил добросовестных налогоплательщиков – граждан и бизнес – за взносы, которые позволяют финансировать армию.

По словам Премьер-министра, расходы из госбюджета за этот период превысили 2,3 трлн грн, причем 58% из них были направлены на военные нужды.

Шмигаль также подчеркнул, что основной задачей властей на ближайшее время является поиск дополнительных ресурсов для финансирования обороны в 2025 году, чтобы обеспечить дальнейшую устойчивость и победу в войне.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел встречу с послом Японии Кунинори Мацудой, завершающим свою дипломатическую миссию в Украине. В ходе встречи Шмигаль выразил благодарность Японии за поддержку резолюций ООН, Формулы мира Президента Владимира Зеленского, в частности в части ядерной безопасности, а также за подписание соглашения о безопасности. Япония обеспечит треть машин для разминирования на Украине до конца года.

Кроме того, в Украине был заключен первый контракт по разминированию сельскохозяйственных земель в рамках государственной программы. Об этом сообщила Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр и Министр экономики Украины, во время четвертого заседания Секторальной рабочей группы по противоминной деятельности. Центр гуманитарного разминирования подписал соглашение с победителем аукциона – оператором противоминной деятельности "Украинские сервисы разминирования". Этот оператор будет разминировать площадь в 86 гектаров в Шевченковском обществе Николаевской области.



