Представители ЛДНР доверяют только Медведчуку - Джангиров

Самопровозглашенные республики "ДНР" и "ЛНР" перестали доверять украинской власти во главе с Зеленским, а достойным доверия считают лишь Медведчука.

Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук

Так политический публицист Дмитрий Джангиров прокомментировал в Facebook заявление непризнанных "ДНР/ЛНР" о готовности передать группу удерживаемых лиц Киеву при посредничестве председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"16 января власти непризнанных республик заявили, что в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц, передача состоится при посредничестве главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Согласно заявлению непризнанных "ДНР и ЛНР", в эту группу должны войти женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица", — написал публицист.

Джангиров обратил внимание, что передача пленных Виктору Медведчуку — это символический жест.

"С политической точки зрения становится очевидно, что результаты, которые увязываются с выполнением "Минска-2", на самом деле вполне доступны одному человеку. И без привязки к Минскому процессу. Если же говорить по сути, то, конечно же, передача пленных / удерживаемых лиц самопровозглашенными республиками Виктору Медведчуку является символическим жестом, как, впрочем, и любой "жест доброй воли", — поделился выводами автор.

Джангиров считает, что Минский процесс превратился в "Минский тупик", поэтому "ДНР" и "ЛНР" больше не верят украинской власти во главе с Зеленским.

"В "сухом остатке" мы получаем вместо вялотекущего Минского Процесса безнадежный Минский Тупик: официальная позиция Киева на сегодня — "политические пункты Минска-2 выполнить невозможно". Такую позицию можно сколь угодно красноречиво аргументировать на подконтрольной территории, но нужно честно признать — "по ту сторону" она убивает на корню всякое желание вести переговоры", — отметил публицист.

При этом, по словам Джангирова, нет ничего удивительного, что представители "ДНР/ЛНР" заявили о готовности передать удерживаемых украинцев именно Медведчуку.

"Тем более, что суммарно председатель политсовета ОПЗЖ за годы конфликта на Донбассе освободил около тысячи человек по обе стороны конфликта", — напомнил публицист.

Джангиров уточнил, что "ДНР" и "ЛНР" публично согласились выполнять мирный план Медведчука.

"Мирный план-концепция Медведчука — единственный мирный план, который: а) основывается на Минских соглашениях; б) поддерживается непризнанными "ДНР/ЛНР", о чем их представители публично заявили еще два года назад", — добавил эксперт.

Джангиров подчеркнул: заявление "ДНР" и "ЛНР" свидетельствует, что Медведчук — это единственный украинский топ-политик, кому они доверяют.

Напомним, при посредничестве председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука руководство непризнанных "ЛДНР" приняло решение передать Киеву некоторых удерживаемых граждан Украины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!