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Станислав Молчанов
Самопровозглашенные республики "ДНР" и "ЛНР" перестали доверять украинской власти во главе с Зеленским, а достойным доверия считают лишь Медведчука.
Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук
Так политический публицист Дмитрий Джангиров прокомментировал в Facebook заявление непризнанных "ДНР/ЛНР" о готовности передать группу удерживаемых лиц Киеву при посредничестве председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Джангиров обратил внимание, что передача пленных Виктору Медведчуку — это символический жест.
Джангиров считает, что Минский процесс превратился в "Минский тупик", поэтому "ДНР" и "ЛНР" больше не верят украинской власти во главе с Зеленским.
При этом, по словам Джангирова, нет ничего удивительного, что представители "ДНР/ЛНР" заявили о готовности передать удерживаемых украинцев именно Медведчуку.
"Тем более, что суммарно председатель политсовета ОПЗЖ за годы конфликта на Донбассе освободил около тысячи человек по обе стороны конфликта", — напомнил публицист.
Джангиров уточнил, что "ДНР" и "ЛНР" публично согласились выполнять мирный план Медведчука.
Джангиров подчеркнул: заявление "ДНР" и "ЛНР" свидетельствует, что Медведчук — это единственный украинский топ-политик, кому они доверяют.
Напомним, при посредничестве председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука руководство непризнанных "ЛДНР" приняло решение передать Киеву некоторых удерживаемых граждан Украины.
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