Предложение Пальчевского делать изменениями своими руками понравится украинцам, – эксперт

Политолог Владимир Цибулько подчеркивает, что сегодня среди украинского общества существует сильный запрос на новых политиков, которые готовы предложить альтернативу действующей власти и давать результат. Об этом он написал в Facebook.



"Пальчевский точно почувствовал момент, чтобы объявить о том, что его сила идет на местные выборы. Он предложил альтернативу, на которую много кто может пристать. Идея Пальчевского простая, впрочем красноречивая: не ждать исполнения предвыборных обещаний Зеленского, а включаться и своими руками воплощать изменения. Такой пассионаризм нравится украинцам", - пишет он.

Также политолог считает, что Пальчевский имеет большой электоральный потенциал.

"Для Киева ОПЗЖ - не комильфо, а вот коренной киевлянин, который при этом говорит двумя языками легко зайдет за своего. Андрей Пальчевский хороший коммуникатор, который обладает природной харизмой, которая нравится людям. Поэтому вполне вероятно, что "Перемога Пальчевского" попадет в фокус внимания разочарованных сторонников "Слуги народа" и не только", - подытожил Владимир Цибулько.

Напомним, активист, ведущий, бизнесмен Андрей Пальчевский объявил о создании собственной политической силы. Так, политическая сила под названием "Перемога Пальчевского" собирается объединить тех, кто недоволен властью в Украине.



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