Правовых оснований что-либо конфисковывать у Мураева пока нет, - юрист о громких заявлениях антикоррупционеров

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Кравцев Сергей
Чтобы что-то конфисковать у лица по новому законодательству, во-первых такое лицо должно быть под санкциями, а во-вторых, должно быть соответствующее решение суда — ВАКС, который для этого даже не предназначен. Об этом в комментарии заявил юрист Ростислав Кравец, реагируя на громкие заявления представителей Центра противодействия коррупции.
Евгений Мураев. Фото: из открытых источников
Так, в ГПК сообщили, что отдельные активы Евгения Мураева якобы сменили собственника во избежание конфискации. Речь шла по крайней мере о двух компаниях — ООО "Восточная финансовая группа" и ООО "Завод Рапид". Однако, как оказалось, обе Евгению Мураеву на самом деле и не принадлежали.
Юрист Ростислав Кравец разъяснил, что применение закона о конфискации имеет четко сложившиеся предпосылки: лицо должно быть под санкциями, например, СНБО, принадлежность его того или иного имущества должно быть доказано. И самое главное – решение о конфискации выносит суд.
Кроме того, согласно закону, лицо должно быть под санкциями и нужно решение суда. Но если и так, то говорить об объективности рассмотрения дела судом, который для этого не предназначен – все равно нельзя. Это наоборот может привести к возмещению ему причиненного ущерба", — отметил юрист.
Кроме того, он указал на то, что процедура управления конфискованными активами на сегодняшний день до сих пор остается не определенной.
А заявления активистов-коррупционеров, которые сейчас без имеющихся правовых оснований безапелляционно утверждают то ли о коллаборационизме отдельных лиц, то ли о необходимости в них что-то срочно отобрать, юрист связывает с политикой.
Заметим, что Евгений Мураев не был внесен в санационные списки СНБО и против него не открывали уголовные производства за коллаборационизм.
Напомним, на днях в Украине суд впервые разрешил конфискацию имущества, но речь шла о гражданине РФ, бывшем бенефициарном владельце российских компаний, занимающихся производством беспилотников для российской армии.
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