Правоохранители задержали нардепа от ОПЗЖ Илью Киву - СМИ (ФОТО)

Народный депутат от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) был задержан сотрудниками правоохранительных органов на Столичном шоссе в Киеве. Об этом сообщает издание Glavred, ссылаясь на информацию в Telegram-каналах.

Илья Кива. Фото: zagittya.com

Как указывается в статье, данная информация была подтверждена самим народным избранником. По словам Кивы, подозрения о совершении государственной измены он не получал и ждет приезда адвоката.

Журналисты пишут, что согласно версии Кивы, его транспортное средство было остановлено патрульными полицейскими "за нарушение, которого не было". Причем, как утверждает нардеп, стражам порядка не было известно о его присутствии в салоне автомобиля.

Народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук на своей официальной Facebook-странице опубликовал пост, в котором написал, что Киве вручают подозрение и будут избирать меру пресечения.







Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Полтаве неизвестные уничтожили памятную доску деда нардепа Ильи Кивы. Народный избранник заявил, что его не удивит, если за актом вандализма стоят его "однопартийцы", которые не так давно "исключили" его и партии. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также "Комментарии" писали о том, что экс-нардеп Олег Медуница считает в государстве необходимо ввести чрезвычайное положение. Энергетический кризис, спровоцированный Россией, набирает обороты. Целые нации и государства уже страдают от нее. Украине же, оказавшейся в эпицентре кризиса, стоит ка можно скорее принять необходимые меры, чтобы пережить его минимальными потерями.

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