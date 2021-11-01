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Правоохранители задержали нардепа от ОПЗЖ Илью Киву - СМИ (ФОТО)

Народного избранника задержали в Киеве

сегодня, 15:14
Автор:

Денис Подставной
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Народный депутат от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) был задержан сотрудниками правоохранительных органов на Столичном шоссе в Киеве. Об этом сообщает издание Glavred, ссылаясь на информацию в Telegram-каналах. 

Правоохранители задержали нардепа от ОПЗЖ Илью Киву - СМИ (ФОТО)

Илья Кива. Фото: zagittya.com

Как указывается в статье, данная информация была подтверждена самим народным избранником. По словам Кивы, подозрения о совершении государственной измены он не получал и ждет приезда адвоката.

Журналисты пишут, что согласно версии Кивы, его транспортное средство было остановлено патрульными полицейскими  "за нарушение, которого не было". Причем, как утверждает нардеп, стражам порядка не было известно о его присутствии в салоне автомобиля. 

Народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук на своей официальной Facebook-странице опубликовал пост, в котором написал, что Киве вручают подозрение и будут избирать меру пресечения.

Правоохранители задержали нардепа от ОПЗЖ Илью Киву - СМИ (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Полтаве неизвестные уничтожили памятную доску деда нардепа Ильи Кивы. Народный избранник заявил, что его не удивит, если за актом вандализма стоят его "однопартийцы", которые не так давно "исключили" его и партии. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" писали о том, что экс-нардеп Олег Медуница считает в государстве необходимо ввести чрезвычайное положение. Энергетический кризис, спровоцированный Россией, набирает обороты. Целые нации и государства уже страдают от нее. Украине же, оказавшейся в эпицентре кризиса, стоит ка можно скорее принять необходимые меры, чтобы пережить его минимальными потерями.


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Источник: https://glavred.info/ukraine/nardep-ot-opzzh-ilya-kiva-zaderzhan-v-kieve-10314995.html
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