Правительство увеличило размер компенсации услуги "муниципальная няня"

Размер компенсации услуги "муниципальной няни" вырос с 2272 гривен до 6700 гривен. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

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Согласно сообщению на сайте ведомства, также изменены отдельные условия предоставления услуги. Так, согласно соответствующему постановлению Кабмина, компенсация услуги "муниципальная няня" предоставляется в случае ухода за ребенком с инвалидностью, или в случае, если один из родителей, опекунов имеет инвалидность первой или второй группы.



Кроме того, правительство увеличило размер компенсации услуги с одного прожиточного минимума до одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.



Вместе с тем, Постановлением определен механизм начисления компенсации услуги в зависимости от фактического времени осуществления такого ухода за ребенком на основании акта о предоставленной услуге.

В Минсоцполитики также отметили, что в течение текущего месяца родители, опекуны, получающие возмещение услуги "муниципальная няня", должны подтвердить свое право на это. Для этого нужно подать определенный перечень документов, предусмотренный Порядком возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет, "муниципальная няня" подразделениям по вопросам соцзащиты населения.

Ранее мы опросили экспертов, как правительство может провести реформу соцзащиты, чтобы выполнить один из структурных маяков Меморандума с МВФ. Финансовый эксперт Ярослав Жалило говорит: благодаря "Дии" соцвыплаты удалось сделать более адресными. В то же время экономист Владимир Лановой выразил обеспокоенность тем, что правительство может перенять неудачный опыт реформирования системы соцзащиты у Грузии.

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