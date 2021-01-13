Правительство следует отправить в отставку: Медведчук о повышении тарифов

Нынешнее правительство Украины пытается обмануть простых граждан насчет тарифов на "коммуналку", поэтому его следует отправить в отставку. Подобную мысль выразил глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя последние решения Кабмина.

Медведчук считает, что правительство нужно отправить в отставку. Фото: ОПЗЖ

По мнению политика, представители власти задумали обвести население вокруг пальца, введя госрегулирование цены на газ. Медведчук считает, что таким образом они отвлекают внимание от стоимости других коммунальных услуг.

"Кабмин заявил о наработке двух подходов, которые позволят существенно снизить стоимость голубого топлива для населения, намеренно "забыв" при этом о росте тарифов на водоснабжение и водоотвод, производство тепловой энергии, а также об отмене льготного тарифа на поставку электроэнергии", — говорит представитель "ОПЗЖ".

В разрезе газовой тематики Медведчук также критикует ряд решений, принятых Минэнерго. Среди них — и легитимизованную еще прошлой властью формулу "Дюссельдорф+", которую глава "Оппозиционной платформы" называет преступной. Это потому, что "благодаря" ей украинцам приходится переплачивать $38,5–42,5 за тысячу кубометров импортируемого газа.

"Мы с коллегами по фракции неоднократно обращались с официальными запросами в НАБУ и КМУ относительно незаконности ценообразования на газовом рынке. Власть цинично проигнорировала представленные нами факты вопиющей несправедливости и преступного сговора с целью наживы", — утверждает Виктор Медведчук.

Помимо этого, политик сообщил, что партия "ОПЗЖ" разработала комплекс мер, что помогут урегулировать размеры тарифов.

Среди них — снижение цены на газ для населения благодаря падению средней таможенной стоимости импортируемого "голубого топлива", возврат льготного тарифа на электроэнергию, а также переход на прямые поставки газа из РФ. Последний предполагает скидку в 25%, о которой представители "Оппозиционной платформы" договорились. Благодаря этому можно будет отказаться от использования формулы "Дюссельдорф+".

Также политик считает, что в бюджете на 2021 год следует увеличить количество средств, выделенных на субсидии для населения.

"Тарифный геноцид через повышение тарифов для граждан Украины должен быть остановлен, а правительство – отправлено в отставку", — подчеркнул Виктор Медведчук.

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