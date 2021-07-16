Правительство предлагает запретить с 2030 года ввоз в Украину бензиновых и дизельных автомобилей: в чем подвох

Правительство предлагает запретить с 2030 года ввоз в Украину бензиновых и дизельных автомобилей. Эксперты оценили данную инициативу для издания "Комментарии-Украина".

Автомобиль (фото из открытых источников)

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич не скрывает скептицизма.

"Не знаю, кто разрабатывал и подавал данный законопроект, но если Кабмин серьезно планирует реализовать инициативы, заложенные в нем, членам правительства следует обратиться в психиатрическую больницу. Я это совершенно серьезно говорю, — уверяет эксперт. — Простая арифметика подталкивает к подобному выводу".

По словам Дмитрия Марунича, ежегодно в Украине покупается порядка 100 тысяч новых автомобилей.

"Предположим, каким-то образом с 2030- года запретят продажу (ввоз) бензиновых и дизельных автомобилей. Будут ввозить только электрические. Так вот, на обновление парка понадобится порядка 140 лет. Плюс — неясны перспективы выработки дополнительных объемов электроэнергии, которая точно понадобится. В общем, какая-то несусветная глупость, непродуманное решение, — констатирует эксперт. – Возможно, какие-то лоббисты за ним стояли. Но даже лоббистские начинания должны быть наполнены смыслом. А здесь его не прослеживается".

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук называет эту правительственную инициативу безосновательной.



"Мы не сможем за 10 лет подготовить инфраструктуру зарядок для других двигателей. Дань моде и странное решение. Поэтому — это мертвая предложение", — поясняет свою позицию эксперт.

К тому же, подчеркивает он, остро встанет вопрос финансовой несостоятельности людей перейти на другие двигатели.

"Кто им даст кредиты или профинансирует? У нас нет своих производителей. Общий низкий уровень доходов людей не позволит просто административно отказаться от привычных двигателей", — подчеркивает Юрий Корольчук.

Напомним, в Украине меняются правила выдачи автомобильных номеров, сообщает пресс-центр Главного сервисного центра МВД.

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