Поздравление Путина нардепом Кивой не должно остаться безнаказанным – ветеран АТО Майман

Заявление нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, когда он поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем рождения, не должно остаться безнаказанным. Об этом у себя на Telegram-канале Mayman News заявил ветеран АТО Михаил Майман.

Михаил Майнман. Фото: Facebook

"Это полный абсурд. Хватит терпеть этот беспредел. Сначала он кричал "Слава Украине", а теперь поздравляет с праздником виновника гибели тысяч украинских солдат", — написал Майман.

В своем видеообращении Майман призвал ветеранов АТО собраться под Верховной Радой и объяснить Киве, что у нас тут Украина, а не Россия, и что у нас в стране до сих пор идет война.

"Партия "Удар" направила в СНБО письмо с требованием лишить Киву депутатского мандата, но сама власть пока никак не отреагировала на это "поздравление". Поэтому давайте не будем безразличными, и все вместе объясним Киве, в какой стране он живет и почему нельзя поздравлять с праздниками оккупантов", — добавил Михаил Майман.

По словам ветерана АТО, точное время и место акции он огласит накануне события.

Кроме того, Михаил Майман сообщил, что Илья Кива организовал на него неудачное покушение в Турции.















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