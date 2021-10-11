Поздравление Путина нардепом Кивой не должно остаться безнаказанным – ветеран АТО Майман

BTC/USD
56516.37
ETH/USD
3565.35
LTC/USD
180.26
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Заявление нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, когда он поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем рождения, не должно остаться безнаказанным. Об этом у себя на Telegram-канале Mayman News заявил ветеран АТО Михаил Майман.
Михаил Майнман. Фото: Facebook
В своем видеообращении Майман призвал ветеранов АТО собраться под Верховной Радой и объяснить Киве, что у нас тут Украина, а не Россия, и что у нас в стране до сих пор идет война.
По словам ветерана АТО, точное время и место акции он огласит накануне события.
Кроме того, Михаил Майман сообщил, что Илья Кива организовал на него неудачное покушение в Турции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 12:58
Патріотично борються зі словами, а ні з діями. Генконсульство РФ у Львові, серед найгучніших "патріотів", сім років агресії нікого не хвилює. Яку функцію воно там виконує? Погоджується транзит через корумповану митницю турбін Сіменс та подібного для Криму? Навала старих радянських автівок з Росії теж не важливі? От найбільший "патріот" всесвіту Порошенко, одним героїчним поглядом та рішучім виглядом обличчя у 2014 році показав Путіну "кузькіну мати", хоч і ручкався, але ж погляд - рішучій.