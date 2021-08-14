Пойдет ли в мэры Киева Жан Беленюк: что рассказал депутат

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Вечканова Елена
Спортивная
карьера и политические амбиции в одном флаконе — это о Жане Беленюке, который
является одновременно представителем политсилы "Слуга народа" и единственным
золотым медалистом Олимпиады-2020. "Обозреватель" узнал, какие планы Беленюк
строит на будущее и как много среди них политики.
Жан Беленюк может в будущем пойти в мэры Киева. Фото из открытых источников
По словам
Беленюка, он не собирается оставлять спортивную жизнь, потому что она многое
для него значит. Тем более, что к золотой медали он пришел после серьезной
травмы, что все же не помешало ему продемонстрировать блестящий результат на
соревновании.
Однако и
политические свершения для Жана Беленюка остаются весьма интересным моментом.
По его мнению, за время пребывания на посту народного депутата ему удалось добиться
нескольких важных вещей. Во-первых, принятия закона, который касается меценатства
на спортивном поприще; во-вторых, направления денежных отчислений, полученных
из сферы азартного бизнеса, на различные важные вопросы, в т.ч. и развитие
спорта в стране.
При этом, если
будет существовать возможность сменить политическую должность, Беленюк, вероятно, об этом задумается. На вопрос о возможном баллотировании на должность главы
горсовета Киева депутат отзывается неоднозначно.
"У меня очень непредсказуемая
жизнь. Поэтому я абсолютно не удивлюсь, если так случится. Готов ли я к такому?
Абсолютно, — подчеркнул Жан Беленюк. — Я — киевлянин, родился в Киеве, люблю
этот город, почему нет?"
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали о том, почему Беленюк на днях оказался в эпицентре расистского скандала. Что произошло с депутатом и олимпийским чемпионом в родной столице, подробно читайте в нашем материале.
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вы можете узнать, какой позиции Жан Беленюк придерживается в скандале с еще одной украинской спортсменкой, которую осудили за фото, где она обнимается с российской коллегой. Детали — в нашей публикации.
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Обсуждения
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бандерівець
14 августа 2021, 19:00
тепер нам чекати мавпу на парасольці????