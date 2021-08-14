Пойдет ли в мэры Киева Жан Беленюк: что рассказал депутат

Спортивная карьера и политические амбиции в одном флаконе — это о Жане Беленюке, который является одновременно представителем политсилы "Слуга народа" и единственным золотым медалистом Олимпиады-2020. "Обозреватель" узнал, какие планы Беленюк строит на будущее и как много среди них политики.



Жан Беленюк может в будущем пойти в мэры Киева. Фото из открытых источников

По словам Беленюка, он не собирается оставлять спортивную жизнь, потому что она многое для него значит. Тем более, что к золотой медали он пришел после серьезной травмы, что все же не помешало ему продемонстрировать блестящий результат на соревновании.

Однако и политические свершения для Жана Беленюка остаются весьма интересным моментом. По его мнению, за время пребывания на посту народного депутата ему удалось добиться нескольких важных вещей. Во-первых, принятия закона, который касается меценатства на спортивном поприще; во-вторых, направления денежных отчислений, полученных из сферы азартного бизнеса, на различные важные вопросы, в т.ч. и развитие спорта в стране.

При этом, если будет существовать возможность сменить политическую должность, Беленюк, вероятно, об этом задумается. На вопрос о возможном баллотировании на должность главы горсовета Киева депутат отзывается неоднозначно.

"У меня очень непредсказуемая жизнь. Поэтому я абсолютно не удивлюсь, если так случится. Готов ли я к такому? Абсолютно, — подчеркнул Жан Беленюк. — Я — киевлянин, родился в Киеве, люблю этот город, почему нет?"

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему Беленюк на днях оказался в эпицентре расистского скандала. Что произошло с депутатом и олимпийским чемпионом в родной столице, подробно читайте в нашем материале.

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